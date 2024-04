Balé O Lago dos Cisnes com Ana Botafogo em Curitiba; ingressos à venda

A venda de ingressos para o clássico mundial balé Lago dos Cisnes já estão a todo vapor. O espetáculo com participação da bailarina Ana Botafogo acontece nos dias 17 e 18 de abril, às 20h, no Guairão, tem valores populares (R$ 50 e R$ 25 a meia-entrada) e integra as comemorações do 331º aniversário de Curitiba.

Além de Ana Botafogo, o elenco conta com os convidados de honra Cícero Gomes e Juliana Valadão, primeiros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Sob a direção-geral e artística de Nicole Vanoni, o Lago dos Cisnes é uma das peças mais emblemáticas do balé clássico. Criada por Piotr Tchaikovsky e com coreografia de Mario Galizzi, estreou em Moscou em 1877 e desde então tem conquistado plateias ao redor do mundo com sua melodia excepcional e a excelência técnica exigida dos bailarinos.

Nesta apresentação em Curitiba, os bailarinos convidados do Rio de Janeiro assumirão os papéis principais de Princesa Odette e Príncipe Siegfried, enquanto Ana Botafogo interpretará a Rainha, mãe de Siegfried. Além dos convidados especiais, mais 50 talentosos profissionais estarão em cena para dar vida a essa narrativa emocionante.

O enredo em quatro atos narra a história da princesa Odette, aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro Von Rothbart. A libertação de Odette depende da declaração de amor e fidelidade de um admirador, mas a trama se complica com a presença da cisne negra e malévola Odile, filha de Rothbart, que tenta enganar o Príncipe Siegfried.

A produção é realizada pela Curitiba Cia de Dança, a mesma por trás do sucesso do balé O Quebra-Nozes durante as festividades de Natal na cidade. No ano passado, nas celebrações do 330º aniversário de Curitiba, a companhia encenou outro clássico, o balé Dom Quixote.

Serviço: Balé Lago dos Cisnes

Direção geral e artística: Nicole Vanoni

Bailarinos convidados: Ana Botafogo, Juliana Valadão e Cícero Gomes, do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Local: Teatro Guaíra – Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (R. XV de Novembro, 971 – Centro)

Datas e horário: 17 e 18 de abril, às 20h

Ingressos: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)

