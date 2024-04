Caminhão Foton é ideal para entregas Urbanas, com baixo custo operacional

Um caminhão semileve 100% elétrico, com baixo custo operacional e que foi projetado para gerar o mínimo de impacto ambiental e sonoro durante operações urbanas de entrega de carga. Este é o iBlue, avançado caminhão semileve da Foton que já está à venda nas concessionárias da marca em todo o País.

Com Peso Bruto Total (PBT) de 6.000 kg e capacidade máxima de carga útil de 3.575 kg, o iBlue vem equipado com duas baterias CATL de 81 kWh cada uma, que acionam um motor com potência contínua de 64 kW (87 cv) e potência máxima de 115 kW (156 cv). O caminhão não emite poluentes, não gera gastos com combustíveis e possui nível de ruído próximo de zero quando está em movimento.

A engenharia da Foton projetou este veículo com as mais avançadas tecnologias para oferecer o máximo de conforto e segurança para o motorista e alcançar altos níveis de eficiência operacional durante serviços logísticos em ambientes urbanos. Entre seus itens de série, o veículo traz freio auxiliar, controle de assistência em subida, farol automático, farol de milha, MP3 com USB, vidros elétricos, ar-condicionado e alarme. Já a cabine é espaçosa, com design moderno e para-brisas e retrovisores com ótima visibilidade para o condutor.

Suas dimensões compactas, por sua vez, permitem que o iBlue cruze grandes cidades com muita agilidade: o caminhão tem comprimento total de 5.960 mm, largura máxima dianteira de 2.260 mm e distância entre eixos de 3.360 mm. O comprimento da plataforma de carga é de 4.140 mm.

Também vem com sistema de freio hidráulico com ABS (Sistema de Freios Anti-travamento) + EBD (Distribuição Eletrônica dos Freios) + ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), ajuste automático de folga e impulsionador de vácuo. E o freio de estacionamento conta com acionamento com trava de tambor central.

Recarga e peças de reposição

“Antes de ser importado para o Brasil, o iBlue foi testado e aprovado nas grandes cidades da China, muitas das quais com características semelhantes às metrópoles do Brasil. O veículo provou ser capaz de realizar operações logísticas em grandes cidades gerando baixíssimos impactos no meio ambiente e entregando excepcionais resultados para frotistas e empresários”, afirma Darren Lu, Gerente Geral da Foton no Brasil. “A Foton é uma empresa comprometida com a sustentabilidade e com o sucesso do negócio de seus clientes. Nossos produtos são sempre concebidos para oferecer esses dois atributos aos nossos clientes”.

Após receber uma carga completa, o iBlue tem autonomia para rodar por aproximadamente 200 km. Para recarregar o caminhão no Brasil, os clientes utilizam estações de recarga CCS TIPO 2, hoje disponíveis em diversos pontos do País.

“Quando um frotista adquire o iBlue, ele é detalhadamente assessorado pelos técnicos de nossa rede de concessionárias sobre as soluções de carregamento perfeitas para o caminhão e onde encontrar as estações de carregamento, cada vez mais presentes no Brasil”, diz Darren. “Além disso, muitos clientes adquirem suas próprias estações de carregamento de baixa potência, para carregar o veículo durante a noite”.

A Foton também desenvolveu, no Brasil, ampla e eficiente rede de distribuição de peças de reposição para o iBlue. “Possuímos um grande estoque de peças do iBlue no Brasil. As peças da carroceria, por exemplo, são semelhantes às dos modelos de motor a diesel que comercializamos no País. E temos fartura de peças específicas do iBlue”, afirma Darren.

Além disso, a garantia do Foton iBlue EIC é de 5 anos ou 200 mil km rodados. O sistema EIC inclui bateria de alimentação, sistema de gerenciamento do veículo, unidade eletrônica de potência, motor de acionamento e unidade de distribuição de energia.

Já a garantia do chassi é de três anos ou 100 mil km rodados.

Treinamento, economia e vendas

A Foton tem promovido treinamentos regulares com os especialistas das concessionárias para oferecer serviços de manutenção de alta eficiência focados no iBlue. Hoje, toda a rede de revendas da marca está preparada para consertar qualquer problema que, eventualmente, seja apresentado pelo veículo.

A empresa, inclusive, tem uma parceria com o Senai para realizar alguns desses treinamentos destinados à manutenção do caminhão elétrico. A economia gerada pelo iBlue, por sua vez, é significativa, visto que o veículo não consome combustível.

A primeira versão do iBlue foi lançada em 2016, na China. Desde então, a Foton já vendeu mais de 4.000 unidades do veículo em todo o mundo. China, Leste Europeu e Austrália são os três principais mercados do caminhão atualmente. O iBlue chegou ao Brasil em 2023 e, até o momento, já teve cerca de 40 unidades comercializadas no País.

“Nossas vendas irão aumentar no território brasileiro, pois o iBlue é um veículo ideal para as atuais necessidades do mercado nacional de logística urbana. Trata-se de um caminhão resistente, eficiente, com baixos custos operacionais e que valoriza a imagem das transportadoras que o compram, deixando suas marcas atreladas à causa da sustentabilidade”, diz Darren. Atualmente, o preço de um iBlue novo está em torno de 449 mil reais nas revendas da marca (https://fotondobrasil.com.br/concessionarias/). (Fotos: Foton/Divulgação).