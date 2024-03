“AnimaRua” leva alegria e fantasia a todos no Festival de Curitiba

Por Letícia França – Estudante de jornalismo na Universidade Positivo

A Mostra de Teatro de Formas Animadas de Rua – AnimaRua, da Trágica Cia de Arte, começou na última quinta-feira (28). É um grupo diversificado, com artistas nacionais e internacionais, que fazem o teatro Lambe-lambe, peças em pequenas caixas e outras apresentações para atrair o público para um novo mundo.

Durante a apresentação, o espectador tem um assento único e olha através de uma abertura na caixinha, descobrindo então uma nova forma de teatro. O público teve acesso a apresentações de comédia e mímicas, o que realçou o clima leve e divertido que o evento traz.

A atriz Naiara Parolin apresentou “A Construção de Valentin”, um enredo envolvente, sem falas e com mímicas. No centro das atenções, somente ela e o boneco, com uma questão que ela define como “Quem manipula quem?”. Naiara contou que suas histórias são diversas e fluidas, não se prendendo a nenhuma definição literal, o que faz de sua curta apresentação algo totalmente interpretativo.

O espetáculo também teve a participação do contador de histórias com fantoches Ruddy Castillio, diretamente de Lima, no Peru. O apresentou “Um pão para cada vizinho, uma história do Diabo e o Padeiro”.

O AnimaRua trouxe dez artistas para exibir essa forma única de contar histórias, que explora cada um de seus mundos a sua maneira, como Daniele Viola, de Ribeirão Preto, que trouxe a peça “Quando as Flores Caem”, feita com música oriental, sombras e elementos da natureza. O público se emocionou. Rosangela Azenha, uma amante de teatro, disse que “vale muito a pena, acende em nós uma emoção, é possível sentir a força primitiva, a apresentação de Daniele Viola é o exemplo que a arte alimenta nossa alma”.

Para entender como funciona a montagem e confecção desses novos mundos, conversamos com Beto Rodrigues, que veio de Salvador, “as caixas, em sua maioria, são feitas de modo que seja prático e também para serem reutilizadas em outras histórias, sendo realmente um pequeno palco em que o criador faz o que bem desejar, sendo de fato, prático e, ao mesmo tempo, complexo”, explicou.

O Anima Rua traz oportunidades de acesso a grandes espetáculos, com o “pague o quanto vale”, em que o espectador decide a quantia a ser desembolsada. A Mostra vai até 01 de abril, em diversos locais de Curitiba.

Veja o calendário do AnimaRua

31/03 – Praça João Candido, às 10h

01/04 – Praça General Osório, às 16h

Valor da entrada: Pegue o quanto vale

Classificação: Livre

A próxima apresentação do artista peruano Ruddy Castillio será no último dia do AnimaRua, dia 01 de abril às 16h.

