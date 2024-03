Vandalismo cancela viagem histórica de trem entre Morretes e Curitiba

Um ato de vandalismo cancelou a viagem de trem entre Morretes e Curitiba, na tarde de sexta-feira (29). A suspensão do passeio prejudicou os planos de mais de 800 pessoas que tiveram que retornar para a capital de ônibus e van cedidos pela Serra Verde Express, que opera as locomotivas.

A viagem histórica pela Serra do Mar teria início as 15 horas, mas o rompimento de uma rede de fibra ótica prejudicou a comunicação dos trens. O trem não chegou a sair da estação de Morretes, e os 828 passageiros que estavam dentro dos vagões ficaram na expectativa da saída. Inclusive, existia a previsão de solução até às 17h, o que não aconteceu.

+ Leia mais: Você sabia que a “Miami do Sul” fica no Paraná? Terrenos custam até R$ 3 milhões

Em nota, a Rumo, concessionária que administra o trecho, comunicou que um ato de vandalismo rompeu a rede de fibra óptica prejudicando a comunicação no Centro de Controle Operacional.

“A circulação de trens na região da Serra de Paranaguá foi interrompida na tarde desta sexta por um ato de vandalismo que causou rompimento na rede de fibra óptica no município de Piraquara. Sem comunicação efetiva entre a área de controle operacional da empresa e os maquinistas, a concessionária paralisou o transporte de cargas e passageiros até o reparo ser executado. A Rumo lamenta os eventuais transtornos, mas reforça o compromisso com a segurança da operação e da comunidade”, informou por nota a companhia ferroviária.

A Serra Verde Express lamentou o ocorrido e infornou que os passageiros têm a opção de remarcar o passeio até o dia 30 de novembro de 2024. Para isso, a pessoa precisa mandar um e-mail para contato@serraverdeexpress.com.br , indicando a data desejada para um novo passeio. Caso não queira realizar a viagem, o usuário tem direito ao reembolso.

+ Veja também: 100 anos de Poty Lazzarotto: relembre as obras marcantes por Curitiba

“Lamentamos profundamente pelo inconveniente causado e agradecemos a compreensão de todos os passageiros afetados. Estamos empenhados em resolver esta situação da melhor forma possível e em proporcionar uma experiência de viagem satisfatória em momentos futuros”, afirmou a Serra Verde Express.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!