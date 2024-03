Duas coisas chamam logo a atenção de quem chega a Porto Rico, cidade na região noroeste do Paraná, divisa com o Mato Grosso do Sul. A primeira são as belezas naturais. O rio Paraná, que se estende por 28 quilômetros no município, oferece praias de areias brancas, ilhas e margens de mata atlântica em uma paisagem pronta para emoldurar fotos e vídeos de visitantes do Brasil e do exterior. A segunda são os barcos.

A prefeitura conta 3,5 mil embarcações registradas na cidade, mais que os 2.193 automóveis, ônibus e caminhões registrados pelo IBGE no censo de 2022. Pelos números oficiais, Porto Rico tem mais barcos que habitantes. São 3.182 moradores na “Miami do Paraná” ou “Dubai do Sul”, como a cidade quer ser conhecida, pelo número de turistas, barcos e, nos últimos anos, investimentos imobiliários — condomínios e grandes resorts de alto padrão.

+ Veja também: Feiras de Páscoa da Osório e Santos Andrade vão até sábado

Em cinco anos, Porto Rico viu aumentar de 5 mil para 10 mil o número médio de visitantes nos fins de semana, segundo a prefeitura. Nos meses de verão, esse número pode chegar a 30 mil. Com os turistas, chegam os grandes empreendimentos imobiliários e investimentos de centenas de milhões de reais.

Porto Rico integra a chamada Costa Noroeste do estado, que contempla um conjunto de cidades banhadas pelo rio Paraná, como Altônia, São Pedro do Paraná, Icaraíma e Nova Londrina, de vocação para o turismo náutico e de natureza, com praias de água doce e transparente.

Era uma pequena vila de pescadores e agricultores até o início dos anos 2000, quando começaram a ser construídos os primeiros condomínios para lazer moradia de verão.

Em 2011, a Greenfish incorporadora, de Maringá, inaugurou o Porto Rico Resort Residence, condomínio de lazer com 908 lotes, quadras de beach tênis, futebol, vôlei, acesso exclusivo à praia e 1,8 mil metros quadrados de piscinas. Foi um dos primeiros da região. Outros o seguiram.

A pandemia de Covid-19, que impulsionou a busca por alternativas de moradia fora dos centros urbanos, contribuiu para colocar Porto Rico no mapa das grandes incorporadoras. A Associação Comercial e Industrial de Porto Rico (Acip) estima que, só nos últimos cinco anos, a cidade recebeu cerca de R$ 600 milhões em novos investimentos no setor imobiliário.

Os cálculos da Acip não incluem os R$ 300 milhões que serão investidos, em seis anos, no Aruna, empreendimento que inclui um bairro planejado, condomínio fechado com praia artificial e cinco ilhas de lazer privativas. No Aruna Ilhas, o preço dos terrenos pode chegar a R$ 2,8 milhões.

+ Viu essa? 100 anos de Poty Lazzarotto: relembre as obras marcantes por Curitiba

“A natureza é tão ou mais bonita que em outras regiões do Brasil – como Jurerê Internacional (SC) ou Trancoso (BA) – e para investir, os preços são, comparativamente, mais acessíveis e o investimento dá retorno mais rápido”, diz o diretor da Aruna.

Com mais dinheiro em circulação, a economia de Porto Rico também se movimenta. Novas empresas, grande parte de materiais de construção, foram abertas. Na Associação Comercial, o número de empresas pulou de 60 para 100 em quatro anos e a cidade ganhou mais supermercados, farmácias, hotéis e restaurantes. “A cidade e as empresas estão mudando para atender uma nova realidade”, diz Wanderlei Covissi, presidente da Acip.

É o caso da pousada Porto do Sol, de Wanderlei Rodrigues Junior. Para se adaptar às preferências dos turistas, a pousada terá um novo trapiche, um restaurante, um spa e comandos de voz nos quartos. “A cidade tende a se tornar um destino de turismo de alto padrão e todos estão se adequando”, afirma Rodrigues Junior, que há um ano e meio se mudou com a família de Maringá para Porto Rico. Além da pousada, ele é dono de um bar e de uma operadora de turismo receptivo.

Porto Rico procura mão de obra

Foto: Instagram / @vivaportorico

Os novos investimentos trouxeram um problema: falta de mão de obra. “Faltam pilotos de lancha de turismo, profissionais de limpeza de piscinas, jardineiros. Eu mesmo estou há um ano com vaga para motorista e entregador e não consigo contratar”, diz Wanderlei Covissi, da Acip.

Uma das dificuldades para atrair trabalhadores é a moradia. A cidade já não tem imóveis para alugar. Para resolver a situação, a prefeitura está construindo 250 casas populares, dentro de uma série de investimentos impulsionados pela melhoria na arrecadação, entre eles a revitalização da orla e obras de saneamento e drenagem.

+ Leia mais: Remédios vão ficar mais caros; veja quando o aumento começa a valer

A Câmara Municipal discute um novo plano diretor, para evitar o crescimento desordenado. Obras na região devem facilitar o acesso à cidade. Os aeroportos de Loanda, a 29 quilômetros, e de Paranavaí, a 100 quilômetros, esperam voltar a receber voos comerciais ainda em 2024. Uma nova ponte no rio Paraná, entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, a ser construída com recursos da Itaipu Binacional, deve encurtar a distância para turistas da região Centro-Oeste.

Muitos chegam para pescar tucanarés, dourados, pacus e piracanjubas, comuns no rio Paraná. Como o pecuarista paulista Daniel Andrade, acostumado a pescar em rios do Pantanal e no Amazonas. Em março, ele esteve pela primeira vez em Porto Rico. Aprovou. “Estrutura top, hospedagem, gastronomia, natureza maravilhosa. Vou voltar”, diz ele.

Você já viu essas?

Perigo constante! Avenida de Curitiba vira pista de corrida e população cobra lombada; Vídeo mostra acidente Caçador de boteco! Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart Em março Shopping de Curitiba inaugura novas lojas e restaurantes; confira as novidades



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna