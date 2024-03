Feiras de Páscoa da Osório e Santos Andrade vão até sábado

Mais uma edição das Feiras Especiais de Páscoa se aproxima do fim, mas ainda dá tempo de manter a tradição e conhecer as opções de gastronomia e artesanato. Além de garantir o presente de Páscoa com a exclusividade que só o trabalho artesanal oferece.

Na Praça Osório, as mais de 60 barracas podem ser visitadas das 10h às 21h, e na Praça Santos Andrade, com suas oito barracas, das 14h às 20h, ambas até este sábado (30).

Clima agradável

Para o casal Jessica Rodrigues e Rodrigo Cesar Rodrigues, o passeio na Feirinha da Osório já é tradição, tanto para realizar compras quanto para apreciar as opções de comidas típicas. “Temos várias lembrancinhas em casa e aproveitamos para comprar presentes. Mas o principal pra mim é o x-picanha que eles fazem em uma das barracas de gastronomia”, comenta Rodrigo.

Elis Domingues, que não perde uma oportunidade de conferir as novidades preparadas pelos artesãos na Osório, aproveitou para passar pela feira e garantir as embalagens temáticas para tornar a Páscoa de seus três netinhos mais especial. “Aproveitei que hoje o clima está gostoso para passear, acho muito importante vir à Feira porque também é uma forma de valorizar o artesanato local”, conta Elis.

A artesã Lucia Fuzita começou sua preparação de Páscoa para a feira ainda em janeiro e garantiu seu estoque para os dias corridos de feira. Ela produz peças para a cozinha, como panos de prato e pesos de porta, e comenta que gosta da feira também pelo clima.

“A feira é um momento importante para nossas vendas, mas também é divertido, fazemos amizades e conhecemos pessoas novas”, diz. Lucia também comenta como a amenizada na temperatura e a aproximação do feriado aumentam as expectativas de vendas. “Estamos animados para os últimos dias porque aumenta o número de turistas na cidade e as pessoas deixam para fazer as compras mais perto do feriado”, conta a feirante.

Últimos dias para aproveitar as Feiras de Páscoa da Osório e Santos Andrade.. Foto: Hully Paiva/SMCS

Páscoa mais doce

Para quem quer aproveitar o feriado de Páscoa para adoçar a vida e presentear alguém especial com doces, os artesãos também estão preparados. Este é o décimo segundo ano de Paulo Somma e sua esposa Silmara como feirantes na Osório. Eles trabalham com chocolate, bolachas, pães de mel e vários produtos especiais para a Páscoa. “Todo ano trazemos produtos temáticos para aqueles que querem comprar presentes especiais, mas também vendemos doces artesanais para o consumo rápido de quem vêm passear”, conta Paulo.

