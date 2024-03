Curitiba faz tradicional Bênção dos Alimentos de Páscoa; veja onde será

A histórica cerimônia de Bênção dos Alimentos das comunidades ucranianas e polonesas de Curitiba acontece neste sábado (30), no Memorial Ucraniano e no Memorial Polonês. Patrimônio cultural, a festa é uma celebração cristã, onde as famílias levam cestas de alimentos para serem benzidas e consumidas no domingo de Páscoa.

A preparação das cestas remonta aos ritos e costumes incorporados desde o século 14, uma tradição que se mantém viva fora dos países de origem, pelas comunidades ucranianas e polonesas locais.

No Memorial Ucraniano a comemoração começa às 10h, com barracas de artesanatos típicos e produtos de Páscoa à venda. A partir das 15h até as 18h, ocorre a bênção das cestas.

O Memorial Polonês inicia a cerimônia às 12h, com um almoço típico, seguido de apresentação da Banda Lyra Curitibana às 13h30 e de grupos folclóricos poloneses às 14h. O Coral João Paulo II também se apresenta, às 15h30, e acompanha a cerimônia de Bênção dos Alimentos, que inicia às 16h.

Ucranianos

Os preparativos para a bênção na comunidade ucraniana começa já na última semana da Quaresma, quando são preparados diferentes alimentos como paskas (pães de Páscoa) e hrin (raiz-forte). As cestas de Páscoa são forradas e cobertas por toalhas bordadas, contendo a paska, ovos tingidos e cozidos, sal, pimenta, hrin, manteiga, queijo, mel, linguiça, bacon e carne defumada. Em Curitiba, há 20 anos, o Memorial Ucraniano acolhe a tradição de benzer os alimentos no Sábado de Aleluia.

Poloneses

Swieconka, ou Páscoa Polonesa, significa a alegria pela bondade de Deus que oferece os alimentos. A partir deste sentimento de gratidão, as famílias levam suas cestas para serem benzidas como um sinal de vida nova. Outras tradições seguem a Páscoa Polonesa, como pintar ovos, transformando a festa em uma beleza de cores.

Serviço: Bênção dos Alimentos

Data: sábado (30/3)

12h – Memorial Polonês

Local: Memorial Polonês, Bosque João Paulo II – Rua Euclides Bandeira, s/nº Centro Cívico

10h – Memorial Ucraniano

Local: Memorial Ucraniano, Parque Tingui – Av. Fredolin Wolf, 1.870 – Pilarzinho

