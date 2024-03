Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 29/03/2024

ALMIR ARNOLDO REKSIDLER JUNIR, 52 ano(s). Filiação: ALMIR ARNOLDO REKSIDLER e MARLI REKSIDLER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 10:00h.

ANGELINO HARROTE, 76 ano(s). TORNEIRO MECÂNICO. DOSOLINA FRANCIOSI HARROTE. Filiação: LINDOLFO HARROTE e VALERIA HARROTE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 29 de março de 2024 às 16:00h.

ANTONIO DE SOUZA REIS, 79 ano(s). OUTROS. NEIDE MENI REIS. Filiação: ANTONIO SEBASTIAO DOS REIS e MARGARIDA DE SOUZA REIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 14:00h.

ANTONIO JOSELY CLAUDINO KUSTER, 65 ano(s). MOTORISTA. CELIA REGINA MATTOZO KUSTER. Filiação: JOSELY KUSTER AZEVEDO e DORIS CLAUDINO KUSTER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 15:00h.

APARECIDO TADEU DE CARVALHO, 63 ano(s). PORTEIRO(A). MARIA VERONICA VITOTINO. Filiação: JOSE PEDRO DE CARVALHO e MARIA BAPTISTA DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 29 de março de 2024.

BENJAMIM BULEK, 78 ano(s). AUTONOMO. MARTA ANGELICA DA SILVA BULEK. Filiação: NESTOR BULEK e ANASTACIA BULEK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 17:00h.

BERNADETE DZIERVA RAZZOLINI, 65 ano(s). DO LAR. CARLOS ROBERTO RAZZOLINI. Filiação: THADEU DZIERVA e MARIA DZIERVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:30h.

BRUNO HENRIQUE DE SPOUZA MANFRIM DE CARVALHO, 35 ano(s). AUTONOMO. Filiação: SERGIO ROBERTO DE CARVALHO e MARCIA DE SOUZA MANFRIM. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 29 de março de 2024.

CLEMENTINA DA SILVA, 100 ano(s). AGRICULTOR. LEODORO RODRIGUES DA SILVA. Filiação: MARIA AUGUSTA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sexta-feira, 29 de março de 2024.

CLIOMAR ANGELOTTI STAMM, 93 ano(s). DO LAR. DIOMAR AMIR STAMM. Filiação: SALVADOR ANGELOTTI e MALDIVIA WEIGERT ANGELOTTI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 17:00h.

CORACINEIA PAIVA PEGAS OENNING, 86 ano(s). DO LAR. VENDELINO OENNING. Filiação: ARISTEY ALVES PEGAS e IZABEL PAIVA PEGAS. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, quinta-feira, 28 de março de 2024.

CRISTINA DE JESUS ANTUNES, 55 ano(s). DO LAR. Filiação: JOSE SERAFIM ANTUNES e ROSALINA CUSTODIO PAIZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 11:00h.

DAVI LUCAS CARDOZO RIBEIRO, 1 dia(s). MENOR. Filiação: SAMUEL RIBEIRO VIEIRA e MARIA RAYKA CARDOZO ABILIO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 11:00h.

ELISANGELA DO ROCIO CORDEIRO MOREIRA, 47 ano(s). Filiação: VALMOR MOREIRA e IARA CORDEIRO MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de março de 2024.

EURIDES GOMES DA SILVA, 95 ano(s). METALÚRGICO. MARTA RIBEIRO DA SILVA. Filiação: GETULIO GOMES DA SILVA e OVIDIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 17:00h.

HILDA BEZEN, 91 ano(s). RELIGIOSO (A). Filiação: ROBERTO JOAO BEZEN e MARIA PHILOMENA PAULI BEZEN. Sepultamento: PROVINCIA CRISTO REDENTOR, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 17:00h.

INES TORRES MARCON, 78 ano(s). DO LAR. ANTONIO MARCON. Filiação: MARIA BORGES DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO EM CAMPO LARGO – PR, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 17:00h.

IVANIR CARVALHO, 85 ano(s). LAVRADOR. DIONISIO COLACO. Filiação: PORFIRIO HENRIQUE CARVALHO e HELENA SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 29 de março de 2024.

JOANISVALDO LEME DA SILVA, 80 ano(s). MOTORISTA. Filiação: JOSE LEME DA SILVA e CATARINA MIQUELIN DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 17:00h.

JOAQUIM APARECIDO MARCONDES, 68 ano(s). DO LAR. ARACI ALBUQUERQUE MARCONDES. Filiação: JOAO DE SOUZA MARCONDES e OLINDA DE OLIVEIRA MARCONDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 11:00h.

JOSE MARTINS PERA, 95 ano(s). EMPRESARIO(A). MARIA OLIMPIA RODRIGUES PERA. Filiação: MANOEL ANTONIO PERA e MARIA DO PATROCINIO VICENTE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:30h.

JUCELIA TABORDA DE FARIA, 61 ano(s). DO LAR. MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE FARIA. Filiação: JOSE TABORDA ALVES e EVA TABORDA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 11:30h.

KASIKO TAKAHASI SUZUKI, 89 ano(s). DO LAR. YOSHYUKI SUZUKI. Filiação: SAKARI TAKAHASI e MATSUO TAKAHASI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 29 de março de 2024.

LUIZ RENATO MARCON, 71 ano(s). OUTROS. VERA LUCIA NASCIMENTO MARCON. Filiação: ARLINDO PEDRO MARCON e MARIANA TEIXEIRA MARCON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de março de 2024.

MARIA DINIZ SILVEIRA, 80 ano(s). DO LAR. ODAIR NOVAES SILVEIRA. Filiação: ORCINO RICARDO e FLORIZA DINIZ RICARDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 16:30h.

MARIA DO NASCIMENTO MARTINS, 61 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. EDSON MARTINS. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO e BENEDITA FOGACA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 29 de março de 2024.

MARIA INES GLOCK, 81 ano(s). AUTONOMO. Filiação: ALEXANDRE GLOCK e STELA GLOCK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 17:00h.

MARIA IRACEMA MENGUE, 78 ano(s). COZINHEIRO(A). NANCY MACHADO PEREIRA. Filiação: VIDAL HENRIQUE MENGUE e ANITA MENGUE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 29 de março de 2024.

MIGUEL ANGELO SILVA DA FONTOURA, 79 ano(s). MILITAR. Filiação: PIO MULLER DA FONTOURA e ELVIA SILVA DA FONTOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 29 de março de 2024.

MOACIR PIOVESAN, 88 ano(s). ELZA JULIATO PIOVESAN. Filiação: PAULO PIOVESAN e ITALIA MANZOQUE PIOVESAN. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 29 de março de 2024 às 10:00h.

NEUZA MARIA MANCE ALBAINSKI, 57 ano(s). DO LAR. DEVANSIR ROSCOCHE ALBAINSKI. Filiação: PAULO MANCE e CAROLINA KOVALSKI MANCE. Sepultamento: PALMEIRA – PR, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 17:00h.

OSNI PEREIRA DE ALMEIDA, 54 ano(s). OUTROS. Filiação: VITOR BATISTA DE ALMEIDA e JUDITH AUGUSTA PEREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 29 de março de 2024.

OSVALDO ANTUNES DE LIMA, 87 ano(s). OUTROS. Filiação: MARINHO ANTUNES DE LIMA e CECILIA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 13:30h.

RENAN BORBA JUNIOR, 61 ano(s). ELETRICISTA. Filiação: RENAN BORBA e EUGENIA BORBA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de março de 2024.

RICARDO LINO SCHNEIDER SCHORR, 57 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. ROSELI APARECIDO CAMILO SCHORR. Filiação: LINO HENRIQUE SCHORR e LADI SCHNEIDER SCHORR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 13:00h.

ROSA BONIFACIO SANTINONI, 97 ano(s). DO LAR. SEVERINO SANTINONI. Filiação: FERNANDO BONIFACIO e MARIA PASSOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 11:00h.

ROSINEIA ANTUNES, 45 ano(s). COMERCIANTE. Filiação: DANIEL ANTUNES e JUDITE PIRES CARDOSO ANTUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 29 de março de 2024.

VALDEMARO ANTONIO RIBEIRO, 94 ano(s). VIGILANTE. AGOSTINHA JOANA DE JESUS. Filiação: FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO e RITA BONIFACIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 16:30h.

VERONICA GREMSKI BUDZIAK, 59 ano(s). LAVADEIRA. FELIX BUDZIAK. Filiação: ANTONIO GREMSKI e EMILIA GREMSKI. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 17:00h.

WALDOMIRO BUCHNER, 88 ano(s). PEDREIRO. ZELIRA SILVA BUCHNER. Filiação: FREDERICO BUCHNER e EMILIA BUCHNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 28 de março de 2024 às 16:00h.

WILSON GERALDO JORGE, 88 ano(s). BANCÁRIO(A). ZELIA MARIA JORGE. Filiação: PEDRO SETIMO JORGE e ROSA JACOMEL JORGE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 29 de março de 2024 às 16:00h.