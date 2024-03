Resultado da Lotofácil 3065: confira as 15 dezenas sorteadas nesta quinta

Nesta quinta-feira (28) acontece o sorteio do concurso 3065 da Lotofácil, a loteria mais querida do Brasil. A Caixa sorteia direto do Espaço Loterias, em São Paulo, as 15 dezenas.

Quem acertar todos os números leva para casa o prêmio estimado em R$ 4 milhões. Também recebem recompensas em dinheiro os acertadores de 11, 12, 13 e 14 pontos.

Resultado da Lotofácil 3065:

01, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 3.

