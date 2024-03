O tombamento de um caminhão na BR-277 prejudica o fluxo da rodovia, que tem o movimento acima do normal nesta noite de quinta-feira (28), véspera de feriado de Páscoa. O caminhão, que estava carregado com soja, teve a carga toda derramada na rodovia, na altura do km 36. Com o acidente, o fluxo sentido Litoral ficou interditado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 17 horas. Com o bloqueio da rodovia, quem descia para as praias do Paraná precisou ter paciência. Já que o trecho ficou completamente bloqueado por mais de duas horas. Por volta das 19 horas, o guincho iniciou a retirada da carga de soja da pista.

O motorista do caminhão ficou ferido e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao hospital da região, sem gravidade.

