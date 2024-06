A Eurofral, indústria fabricante de fraldas em Rolândia, no Norte do Paraná, investiu R$ 25 milhões para preparar duas novas linhas de produção e entrar no mercado com produtos competitivos para o segmento infantil.

Neste mês de junho a indústria lança a fralda de orelha elástica, produto dominado pelas multinacionais, com preço mais competitivo para abocanhar fatias de consumo. E a fralda shortinho, mais consumida no Nordeste do país, e que deverá ser um desafio para a empresa na abertura de novos mercados no sul e sudeste.

“Nossa marca Personalidade Baby é bastante conhecida nessas duas regiões e estamos apostando nesse relacionamento com o mercado para entrar com este novo produto, ocupando mais espaço nas gôndolas. Vamos precisar desbravar uma questão cultural do consumidor para mostrar a facilidade do uso do produto. Estamos confiantes de que vamos conseguir impulsionar o interesse do consumidor em experimentar o produto”, afirmou Paulo Junqueira, diretor industrial da Eurofral.

Em paralelo, a alta demanda da fralda adulto vem impulsionando o crescimento da indústria e foi responsável por um incremento de 8% no faturamento de 2023, embora tenha custo de produção três vezes maior que a fralda infantil. A aposta neste ano é crescer 30% com a venda das marcas Eurofral, sendo 25% estimulado pelos dois lançamentos que deverão posicionar a empresa em uma nova categoria de fabricante de fraldas no país com cerca de 3 milhões de unidades/mês da fralda com orelha elástica e 1 milhão de unidades/mês da fralda shortinho. Atualmente a Eurofral produz cerca de 300 milhões de fraldas/ano e 20 milhões de pacotes de lenços umedecidos/ano.

Ampliação do private label

Hoje, 24% do faturamento da Eurofral vem do mercado de private label na fabricação de marcas próprias dos clientes. “Estamos com mais de 20 projetos sendo apresentados e negociados em uma demanda crescente motivada pela qualidade da nossa produção. Nosso desafio é buscar o equilíbrio entre a produção de produtos da nossa marca e a fabricação para o private label que vem sendo puxada pela fralda adulto. A Pants Adulto da Eurofral está se tornando um case de sucesso na produção de marcas próprias para multinacionais do setor”, destacou Junqueira.

O faturamento bruto anual da indústria em 2023 foi de R$ 320 milhões e a previsão é atingir R$ 400 milhões em 2024. A empresa está presente em 12 mil pontos de venda no país. “Estamos percebendo a tendência de grandes redes em oferecerem um mix menor de produtos aos consumidores formado pela marca líder, a vice-líder e a marca própria. Mas estamos também vendo redes abrindo espaço para marcas regionais dentro do mix de produtos, o que traz uma grande vantagem para a disputa nas gondolas”, salienta.

A Eurofral vende hoje 3% da sua produção no mercado externo para países do Mercosul e América Central, e quer crescer nas exportações de 30% a 40% neste ano na América do Sul e Central. A indústria emprega atualmente 500 colaboradores e já mapeia um crescimento de 10% no quadro de funcionários. “O mais difícil é encontrar mão de obra disponível. Estamos localizados em uma região de pleno emprego, um limitante que precisamos transpor. Estamos hoje trabalhando em três turnos e focados no aumento da produtividade”, ressalta Junqueira.

