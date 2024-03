Acidente grave com caminhões no km 666 da BR-376 cria congestionamento

Um acidente envolvendo dois caminhões provocou congestionamento na BR-376, na região de Guaratuba, no Litoral do Paraná, na tarde desta quinta-feira (28). A colisão lateral aconteceu no km 666, na pista sentido Santa Catarina.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos estava transportando soja. Após a batida, a carga caiu na pista. Uma pessoa sofreu ferimentos leves.

Para fazer a limpeza da rodovia, o trânsito foi totalmente interditado. Em atualização às 14h50, a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, informou que a faixa da esquerda havia sido liberada, mas que as faixas central e da direita seguiam bloqueadas.

Já às 17h30, a PRF confirmou a liberação de todas as faixas e relatou que há 15 quilômetros de fila na BR-376.

