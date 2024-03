Ginecologista é denunciado por abusar sexualmente de 29 pacientes no Paraná

Um médico ginecologista que atua em Maringá foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) pelo crime de violação sexual cometido contra 29 pacientes. De acordo com os relatos, os atos criminosos aconteceram 37 vezes, todos no consultório do denunciado. A denúncia foi oferecida na última segunda-feira (25).

A 10ª Promotoria de Justiça de Maringá, que assina a denúncia, requisita a condenação do autor pelos crimes de violação sexual mediante fraude, com agravante de terem sido cometidos em violação de dever inerente à profissão. De acordo com a denúncia, os abusos aconteceram nos anos de 2011, 2015, 2019, 2022 e 2023.

Mesmo após o oferecimento da denúncia, e considerando a repercussão do caso, a polícia continua realizando a oitiva de outras possíveis vítimas que têm entrado em contato com a Delegacia de Polícia da Mulher de Maringá. Dessa forma é possível que outras denúncias sejam realizadas.

O médico investigado foi preso preventivamente no dia 11 de março e permanece na cadeia pública de Maringá. O processo tramita sob sigilo.

