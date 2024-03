Atores surdos sensibilizam público curitibano em Mostra inédita de Teatro

Entre os dias 29 e 31 de março, o Festival de Curitiba 2024 apresenta a inédita Mostra Surda de Teatro, no Teatro Universitário de Curitiba (TUC), compartilhando com o público a cultura e a expressão artística em Libras – Língua Brasileira de Sinais. As apresentações são gratuitas e os ingressos podem ser reservados pelo WhatsApp do Fluindo Libras: (41) 98903-6987.

A iniciativa segue a proposta do festival, que tem desafiado estereótipos e preconceitos e buscado criar novas oportunidades de sensibilização do público para a importância da diversidade. A inclusão de atores surdos no contexto teatral ouvinte proporciona uma visão mais inclusiva da diversidade humana, enriquecendo a experiência artística.

“A cada ano o Festival de Curitiba se preocupa com a acessibilidade. Acreditamos que esse é um dos papéis fundamentais de um festival. Quando a produção da Mostra Surda chegou com a ideia nós abraçamos na hora!”, afirma a diretora do Festival de Curitiba, Fabiula Passini.

A Mostra Surda de Teatro tem curadoria e direção de Jonatas Medeiros e Rafaela Hoebel, artista surda. Com espetáculos e cenas curtas de diferentes regiões do Brasil, a mostra destaca e valoriza a produção teatral da comunidade surda. Para Medeiros, que é diretor teatral e tradutor de Libras, organizar essa mostra dentro do maior festival de teatro da América Latina aponta para “o avanço das pautas políticas das comunidades surdas, em especial na luta pelo reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais, da arte e da cultura surda.” “A mostra revela esse teatro surdo, que por muito tempo ficou circunscrito aos espaços da comunidade surda, sem possibilidade de diálogo com o teatro ouvinte e um público maior”, afirma.

Mostra Surda de Teatro também aponta barreiras na arte

A seleção levou em conta peças que têm artistas surdos em todo o processo da montagem, privilegiando as que têm surdos como protagonistas. “Quisemos mostrar a diversidade da produção do teatro surdo brasileiro. Temos tragédia, drama, palhaçaria, mímica, teatro de bonecos e teatro experimental”, conta o curador. Nesta variedade, há, inclusive, um gênero específico do teatro surdo: “Há uma performance (‘Sede de Sangue’) apenas com visualidades, sem cenário, com pouca iluminação. São os corpos dos artistas que constroem imagens de uma narrativa dramática”, acrescenta.

Rafaela Hoebel observa que há muitas barreiras para a produção do teatro surdo no Brasil, desde o acesso aos editais de cultura, que não oferecem acessibilidade, passando pela falta de intérpretes de Libras nas escolas de arte dramática, o DRT e as seleções de elenco, que raramente contemplam artistas surdos. “Nesse sentido, a Mostra Surda é também uma esperança, um olhar sobre uma mudança que nós acreditamos e lutamos”, finaliza a curadora.

A Mostra Surda de Teatro é uma das ações promovidas pela Fluindo Libras, coletivo cultural voltado para arte surda e tradução em Libras, que contou com o apoio de emenda parlamentar do vereador Angelo Vanhoni.

Programação da Mostra Surda de Teatro em Curitiba

Surdo, Logo Existo

Dia: 29 de março (sexta-feira)

Horário: 20 horas

A peça narra pontos históricos da proibição da língua de sinais pelo Congresso Mundial de Professores de Alunos Surdos, em Milão, em 1880, e a tomada do corpo surdo como anormal e objeto da ciência moderna. O espetáculo é composto por esquetes que apresentam diversas cenas do cotidiano das pessoas surdas, apresentando aspectos do histórico de opressão da comunidade surda e as diferentes camadas de violências em contextos dominados pela estrutura ouvinte, da literatura filosófica à instituição médica e jurídica, apresenta-se a sistemática exclusão de pessoas surdas numa textualidade corporal e visual. A história é apresentada em língua de sinais de forma poética e visual, sem a “necessidade” de intérprete para ouvintes.

Origem: Curitiba

Duração: 60 min

UFC: União Força da Comédia, Mimico Putz e Palhaço Surddy

Dia: 30 de março (sábado)

Horário: 11 horas

Nesta peça de palhaçaria Mimico Putz e Palhaço Surddy se enfrentam em um duelo de risadas e criatividade. Com diferentes estilos e habilidades, os dois artistas utilizam a comédia para criar um espetáculo único e inesquecível.

Origem: Macapá e Recife

Duração: 50 min

Espaços

Dia: 30 de março (sábado)

Horário: 16 horas

Em um formato de metalinguagem, um Bombeiro e uma Diretora de Teatro se encontram para debater sobre o local onde ficará o extintor de incêndio, novo item obrigatório que deverá ser instalado em lugar visível no teatro. Faltando apenas duas horas para iniciar a peça, ambos criam um embate sobre o local do objeto. “Espaços” é uma dramaturgia que busca investigar as macros e micros relações que temos e construímos, sobre egos, fantasias e disputas por diferentes territórios e subjetivações, em especial no espaço teatral.

Origem: Curitiba

Duração: 15 min

Visualinguas

Dia: 30 de março (sábado)

Horário: 16h20

(Texto traduzido para o português como segunda língua). Os Olhos e As Bocas Línguas de sociedades as mulheres surdas não-denúncias sociedade machismos poder e solo mulher surda e preta como luta, surdas feministas e manifesta se contra os machismos e sexismos para surdas sofre, denunciar sociedade.

Origem: Curitiba

Duração: 15 min

Sede de Sangue (estreia nacional)

Dia: 30 de março (sábado)

Hoário: 21 horas

Em um mundo onde a sede de poder é alimentada pelo machismo, a trama se desenrola através das adversidades enfrentadas por uma jovem mulher surda diante de um homem. Essa narrativa revela os danos individuais e sociais causados por atitudes como assédio, menosprezo do feminino, estupro e violência nos relacionamentos, deixando cicatrizes profundas. No entanto, essa mulher surda consegue escapar desse ciclo de opressão, virando o jogo da violência. Determinada a quebrar as correntes do machismo, ela canaliza todo seu tempo e energia para planejar uma vingança que reverbera contra a figura estrutural do machismo: o homem. A peça visual, destaca a busca pela liberdade genuína, questionando se as mulheres são verdadeiramente livres e se seus direitos são equiparados aos dos homens. E quando a violência é a mesma, porém uma vingança? “Mulher é ser de carne e osso, pulsante de sentimentos, e está na hora de reconhecermos isso!”

Origem: Recife

Duração: 40 min

Um Perfume Pra Te Conquistar

Dia: 31 de março (domingo)

Hoário: 11 horas

A peça apresenta de forma romântica e engraçada a história de um palhaço surdo, apaixonado e galanteador, que busca de todas as formas conquistar o coração de sua amada. Criada, produzida e encenada pelo casal Rodrigo Custódio e Natália Rigo – conhecidos artisticamente como Bibi&Nati – a esquete compreende a poética do Teatro de Animação em Língua de Sinais (TALS). A técnica envolve a animação de bonecos híbridos, cujos corpos se mesclam com os dos atores. Desde 2011, Bibi&Nati vem trabalhando com esse encantador gênero teatral. A mostra encanta o público infantil e adulto, surdo e ouvinte usuário da língua de sinais, ao inovar e compartilhar desse rico encontro de técnicas e estéticas.

Origem: Florianópolis

Duração: 20 min

Dois Perdidos: A Língua não dita numa relação

Dia: 31 de março (domingo)

Horário: 18 horas

Dois homens, um intérprete de Libras e um Surdo estão em cena discutindo questões acerca de dois mundos, o privilégio de ouvir e o mundo surdo. Conflitos e choques culturais são colocados em um mesmo ambiente e, ambos, precisam resolver, ou não. Livremente inspirado no universo de Plínio Marcos.

Oridem: São Paulo

Duração: 50 min

Serviço – Mostra Surda e Teatro – 32º Festival de Curitiba

Dias: 29, 30 e 31 de março

Local: Teatro Universitário de Curitiba (TUC) – Galeria Júlio Moreira, Tv. Nestor de Castro, s/nº – Centro

Ingressos gratuitos devem ser reservados com a Fluido Libras pelo WhatsApp (41) 98903-6987

