A Avenida Fredolin Wolf, importante eixo de ligação da região norte de Curitiba, que cruza os bairros Pilarzinho, São João e Santa Felicidade, está com um problema que tem tirado a paz de quem trafega pela da região. A via foi revitalizada há anos, mas, segundo moradores e comerciantes, motoristas estão desrespeitando as regras de trânsito e passando a milhão num trecho da avenida entre a Rua Aboud Khalil com a Rua Waldemar Trotta, em Santa Felicidade. Um flagra, inclusive, mostra um acidente de trânsito no trecho. Para evitar algo mais grave, moradores pedem uma lombada no trecho.

Luiz Damin, 36 anos, é responsável por uma oficina mecânica na Avenida Fredolin Wolf. Segundo ele, mesmo com radares de velocidade ao longo do trecho e mesmo uma lombada instalada perto de um condomínio, os motoristas insistem em desobedecer a velocidade máxima de 60 km/h.

“Estamos com pedido na prefeitura. Tem uma descida aqui, um perigo lascado. Infelizmente eu mesmo fui vítima de um acidente. Imagino que se tivesse uma lombada, o outro motorista iria parar”, disse Luiz. Veja abaixo o momento do acidente sofrido por Luiz:

Ainda segundo o proprietário da oficina mecânica Damin Centro Automotivo, a falta de uma lombada teria contribuído para a ocorrência de outros dois acidentes nas proximidades. “Os motoristas não passam a menos de 80 km/h. Já capotaram duas vezes em uma autopeças perto daqui. Além disso, é um perigo danado ao pedestre’, reforçou Luiz.

Vai sair a lombada, prefeitura?

Não, a Superintendência de Trânsito (Setran) informou que devido à legislação federal vigente, não é possível realizar a instalação de um redutor físico (lombada) no local solicitado, uma vez que se trata de um trecho em curva, o que dificulta a visibilidade do dispositivo.

Em nota repassada para a reportagem da Tribuna, a Setran reforçou a existência de um redutor físico a cerca de 230 metros do local citado. “É importante destacar que é obrigação do motorista obedecer à sinalização de trânsito e aos limites de velocidade estipulados ao longo do trajeto. A responsabilidade por um trânsito seguro compete também à prudência e conscientização de todos que compartilham a via pública”, comunicou a nota.

