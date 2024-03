O relicário de Santa Teresinha, vindo da França, vai ficar em Curitiba até o domingo de Páscoa (31). No Paraná, a peregrinação das relíquias vai percorrer várias cidades por um período de 40 dias.

As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face estão em uma urna com alguns ossos do corpo da santa e são itens pertencentes à Basílica de Santa Teresa de Lisieux, na França. É a quarta vez que a urna com as relíquias de primeiro grau vêm ao Brasil.

Missa com as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, na Igreja Santa Teresinha. Curitiba. Foto: Pedro Ribas/SMCS Foto: Pedro Ribas/SMCS Foto: Pedro Ribas/SMCS

A peregrinação das relíquias de Santa Teresinha ao Brasil foi um pedido da Ordem dos Freis Carmelitas Descalços no Brasil à basílica de Santa Teresinha em Lisieux, na França.

Confira os locais em que o relicário de Santa Teresinha vai passar até o domingo.

Das 10h de quinta-feira (28/3) até 16h de quinta-feira (28/3)

Paróquia Profeta Elias

Rua Nova Aurora, 1.340 – Sítio Cercado

Carreata: quinta, dia 28, 16h

Das 17h de quinta-feira (28/3) até domingo (31/3)

Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias

Rua Coronel Luiz José dos Santos, 2.515 – Boqueirão

Missas: quinta, dia 28, 20h; sábado, dia 30, 20h; e domingo, dia 31, 8h, 10h e 19h

