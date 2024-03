Um caminhão pegou fogo na noite desta quarta-feira (27) na BR-376, ligação do Paraná com Santa Catarina. A ocorrência foi no km 662, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Tijucas do Sul. A rodovia chegou a ficar interditada por três horas.

Segundo a PRF, o incêndio em um caminhão semi reboque carregado com frutas e verduras foi no sentido Santa Catarina. O motorista não saiu ferido.

A pista foi totalmente liberada por volta das 3h30 desta quinta-feira (28), mas com lentidão devido a quantidade de veículos que ficaram parados.

