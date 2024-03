Fuzileiros Navais brasileiros recebem veículos táticos leves

A Allison Transmission, projetista e fabricante líder de soluções de propulsão de veículos convencionais e eletrificados para veículos táticos de defesa com rodas e esteiras, tem o orgulho de anunciar a chegada do segundo lote de quatro Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) equipados com Allison para Marinha do Brasil. Os JLTVs foram produzidos pela Oshkosh Defense e equipados com transmissões Allison Speciality Series™ (SP). O veículo é usado pelo Exército, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais e Força Aérea dos EUA, bem como pelas forças aliadas em todo o mundo.

O veículo blindado foi projetado para operar em condições ambientais extremas, como solo arenoso, ao mesmo tempo em que proporciona velocidade, potência e extrema mobilidade. A transmissão totalmente automática Allison 2500 SP equipa o JLTV desde o início de sua produção em 2015. Com base no desempenho comprovado de mais de 19.000 transmissões instaladas nesse tipo de veículo, o Exército dos EUA continuou a requisitar a transmissão Allison 2500 SP para a próxima geração do JLTV.

Os primeiros JLTVs chegaram ao Brasil no primeiro trimestre de 2023. A chegada desses JLTVs é um marco significativo dentro do PROADSUMUS, o programa estratégico da Marinha do Brasil que visa aprimorar a prontidão operacional. Estes veículos proporcionam a velocidade, a potência e a extrema mobilidade necessárias para missões tanto a nível nacional como internacional. Os JLTVs contribuem em operações de guerra naval, manutenção da paz, operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), de assistência humanitária e apoio à defesa civil.

A segunda remessa chegou no final do ano passado e os quatro veículos restantes, de um total de 12, deverão chegar em breve. Após desembarcar no Porto do Rio de Janeiro, os JLTVs foram entregues ao Centro de Inteligência da Marinha para testes operacionais. Todos os veículos ficarão sediados no Batalhão de Blindados do Corpo de Fuzileiros Navais, organização subordinada à Força de Fuzileiros da Esquadra, localizada em Duque de Caxias (RJ).

O Departamento de Defesa dos EUA planeja adquirir mais de 55.000 JLTVs equipados com Allison nas próximas duas décadas. A mobilidade superior, a fiabilidade incomparável e o desempenho comprovado do JLTV expandiram o seu alcance internacional com encomendas de vários países, incluindo Bélgica, Montenegro, Eslovénia, Lituânia, Brasil, Roménia e Macedónia do Norte.

“A Allison está orgulhosa de que nossa transmissão automática 2500 SP continua sendo a solução de propulsão escolhida para estar nos blindados adquiridos pela Marinha do Brasil”, disse Gabriel Ruggiero, Diretor de Operações Sul-Americanas da Allison Transmission. “Estes veículos são extremamente importantes para muitas operações, desde missões de manutenção da paz e assistência humanitária até apoio à defesa civil, onde o fracasso não é uma opção”. (Fotos: Allison/Divulgação).