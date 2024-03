Engana-se quem acredita que o Festival de Curitiba fica restrito apenas às peças de teatro. Muito além dos dramas e comédias, a cidade também recebe espetáculos de dança, música, mostras, oficinas e festas, entre os dias 25 de março a 7 de abril.

Confira uma lista de seis festas do Festival de Curitiba para você aproveitar:

Sexta-feira com Pagode da Sasá

Para dar início ao feriado prolongado, a Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio traz a festa “Sexta-feira Nada Santa com Pagode da Sasá”. Com muito pop, funk, pagode e reggaeton, o evento celebra o início do 32º Festival de Curitiba com os DJs Ber Correa e Ana Guimarães.

Os ingressos já estão à venda através do site Shotgun e custam a partir de R$25,00.

Data: 29/03/2024

Horário: 22h às 05h

Local: Rua Desembargador Clotário Portugal, 274 – Centro

Ingressos: A partir de R$25,00

Classificação Indicativa: +18

Sábado de Aleluia

E pra quem gosta de uma “sambinha” a Sociedade Operária Beneficente 13 de maio vai fazer todos dançarem muito axé, samba, pagode & brasilidades! No sábado (30), o local apresenta o Sábado de Aleluia. Com a presença dos DJ’s Gil Preto (Brasilidades) e Giordano (Grupo Magiluth), além do show exclusivo da Pipoca da Jay, pra gente ter aquele gostinho da saudade do carnaval.

Data: 30/03

Horário: 22h às 5h

Local: Rua Desembargador Clotário Portugal, 274 – Centro

Ingressos: Lotes a partir de R$30

Classificação Indicativa: 18+

Sarau Teatral

“O Sarau Teatral é uma festa artística da Escola de Teatro Pé no Palco. O evento é permeado por momentos de “blocos de cenas curtas”, discotecagem, pocket show e convivências criativas. Comidas e bebidas à venda no local. A casa abre às 20h e o Sarau acontece das 21h às 01h30.”

Data: 01/04

Horário: 20h

Local: Espaço Fantástico das Artes – Rua Trajano Reis, 41 – São Francisco

Ingressos: R$25 (meia) e R$50 (inteira)

Classificação Indicativa: 18+

Karaokê Agrupa Cultural

“Venha soltar a voz em nossa noite de Karaokê no espaço Agrupa Cultural! Aproveite a temporada do Festival de Teatro de Curitiba e, sinta-se livre, para performar em nosso palco quantas músicas você quiser. Junte seus amigos e venha aproveitar essa noite divertida!”

Data: 03/04

Horário: 19h

Local: Agrupa Cultural – Rua Parnaíba, 57 – São Francisco

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação Indicativa: 18+

Mil e Uma Noites do Teatro

“Uma festa à fantasia com temática teatral para comemorarmos o Circuito Independente do Agrupa Cultural e, também, o Fringe. Receberemos todes para uma noite inesquecível homenageando grandes nomes do teatro, com muita música, dança e arte. Se fantasie do seu personagem/ator/personalidade teatral favorita e venha comemorar essa temporada maravilhosa.”

Data: 06/04

Horário: 17h

Local: Agrupa Cultural – Rua Parnaíba, 57 – São Francisco

Ingressos: Entrada gratuita

Classificação Indicativa: 18+

Festa Ave Lola com DJ Dande Tavares

“Venha celebrar e dançar na “Festa Ave Lola” ao som do DJ acreano Dande Tavares, um pesquisador das sonoridades musicais local, nacional e global. Durante sete anos produziu e apresentou o programa musical Aldeia Global, na Rádio Educadora no estado do Acre, além de fazer discotecagem em diversos eventos culturais, dentre eles o “Festival Pacha Mama – Cinema de Fronteira”. Dande também é ativista socioambiental e navega pelos ritmos musicais colhendo os ativos dos ritmos brasileiros, latinos e universais atemporais e encontra na música, na cultura e na sustentabilidade, a oportunidade de fazer um bem maior.”

Data: 06/04

Horário: 22h

Local: Ave Lola Espaço de Criação – Rua Marechal Deodoro, 1227 – Centro

Ingressos: Pague o quanto vale

Classificação Indicativa: 18+

Acompanhe todas as novidades e informações pelo site do Festival de Curitiba www.festivaldecuritiba.com.br, pelas redes sociais disponíveis no Facebook @fest.curitiba, pelo Instagram @festivaldecuritiba e pelo Twitter @Fest_curitiba.

