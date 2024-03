Mais um navio de cruzeiro atracou no Porto de Paranaguá. Nesta terça-feira (26), foi a vez do Silver Wind, da operadora Royal Caribean. A embarcação veio de Balneário Camboriú (SC) e seguirá para Paraty (RJ).

Nesta viagem, não houve embarque ou desembarque: os passageiros desceram apenas para aproveitar os pacotes já agendados para conhecer o turismo no Paraná. Cerca de 280 passageiros entre alemães, argentinos, canadenses e norte-americanos saíram em grupos para passeios de jeep, em Morretes, ou de trem, em Antonina. Outros grupos visitaram cidades como Curitiba e Paranaguá.

“Navios americanos e europeus estão agendando paradas esporádicas na cidade de Paranaguá e isso demonstra que o município soube acolher todos esses passageiros”, destacou o diretor empresarial da Portos do Paraná, André Pioli. A próxima viagem do Silver Wind no Porto de Paranaguá está prevista para março de 2025.

Em março, a empresa pública concluiu a primeira temporada de cruzeiros, após receber 15 escalas do MSC Lirica e uma do MSC Musica. As atracações semanais movimentaram a economia de todo a região, com a injeção de mais de R$ 25 milhões, de acordo com a Prefeitura de Paranaguá.

Quanto custa uma viagem desta passando pelo Paraná?

Segundo a empresa Royal Caribean, dois roteiros estão disponíveis para o Silver Wind e custam, cada um deles, de US$ 10,9 mil a até US$ 17,2 mil, cerca de R$ 85.7 mil reais segundo a cotação de março de 2024. Veja aqui mais detalhes!

