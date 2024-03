Um serviço de interligações nesta quarta-feira (27) na rede da Sanepar poderá afetar o abastecimento em onze bairros de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Sanepar, o serviço será feito das 8h às 20h, com previsão de normalização do abastecimento ocorrendo em torno das 8 horas da manhã de quinta-feira (28).

Os locais que podem ter problemas estão localizados nos seguintes bairros de São José dos Pinhais: Centro, Aristocrata, Bom Jesus, São Pedro, Cruzeiro, Quississana, Pedro Moro, Itália, Colônia Rio Grande, Santo Antônio e Zacarias.

Ficou sem água? RECLAME!

A orientação é para que os moradores façam uso consciente da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba