Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quarta-feira (27)

ACHILES ROMEU PERUSSOLO, 84 ano(s). OUTROS. MARIA ALAIR RIGONI PERUSSOLO. Filiação: AUGUSTO PERUSSOLO e GENOVEVA SAVIO PERUSSOLO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 26 de março de 2024.

ALESSANDRO GUILHERME REHBEIN HAGEMEYER, 53 ano(s). CAROLINE DE ARAUJO PUPO HAGEMEYER. Filiação: CELSO ALMEIDA HAGEMEYER e CLEONICE REIHBEIN HAGMYER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 17:00h.

ANGELICA DA SILVA NASCIMENTO, 86 ano(s). DO LAR. BENEDITO MARQUES DO NASCIMENTO. Filiação: JOAQUIM VENANCIO DA SILVA e MARIA CATARINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 11:00h.

ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS FILHO, 65 ano(s). PEDREIRO. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS e FRANCISCA DE BASTOS DE ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 14:00h.

ANTONIO SALUSTIANO FERNANDES FILHO, 95 ano(s). CONTADOR(A). Filiação: ANTONIO SOLUSTIANO FERNANDES e MARIA UMBELINA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 26 de março de 2024 às 17:00h.

APARECIDA ALVES DOS SANTOS, 52 ano(s). OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: GERALDO SOUTO DOS SANTOS e CLARICE ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 26 de março de 2024 às 16:30h.

ARI NEVES FERNANDES, 56 ano(s). AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: AEROSVALDO FERNADES DE ALMEIDA e MARIA EULALIA NEVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de março de 2024 às 11:00h.

AVANI GUIDOLIN, 66 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JULIO GUIDOLIN e ANGELINA SALDANHA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 27 de março de 2024.

DALAL WAJIH MURI MEEMEH, 65 ano(s). EMPRESARIO(A). MOUNZER NEEMEH. Filiação: WAJIH MURI KHALIL MEMEH e HANNOUF FARHA TANNOUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 13:00h.

DINA KOCHAK CUNHA, 86 ano(s). DO LAR. EONIO ANTONIO CARDOSO CUNHA. Filiação: NORBERTO KOCHAK e OTILIA KOCHAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 16:00h.

DIVA MATHEUS LACERDA, 83 ano(s). CABELEIREIRO(A). GILBERTO CORDEIRO LACERDA JUNIOR. Filiação: ANTONIO MATHEUS e VICENTINA JOSE MATHEUS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 27 de março de 2024.

DOMILTA DUARTE MAXIMO, 55 ano(s). DO LAR. MARCIO AFONSO DE RAMOS. Filiação: JOSE RODRIGUES DUARTE e GERALDA ACACIO DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de março de 2024.

DONIZETE LUIZ DA SILVA, 59 ano(s). PEDREIRO. Filiação: JOSE GOMES DA SILVA e MARIA FLORIZA MATEUS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 15:00h.

ELISEU CARVALHO, 50 ano(s). PEDREIRO. Filiação: LAURENTINO NUNES CARVALHO e MARIA ADELINA DE MATTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 17:00h.

EUDALDO DOURADO PIRES, 77 ano(s). LAVRADOR. Filiação: JOSE PIRES DE ALMEIDA e HERMELINA DOURADO PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 27 de março de 2024.

EVERSON COELHO DE FREITAS, 53 ano(s). AUTÔNOMO(A). Filiação: ADEMOR DE FREITAS e MARIZA TERESINHA COELHO DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quarta-feira, 27 de março de 2024.

FRANCISCA LUCIANA DE OLIVEIRA, 87 ano(s). DO LAR. LAURENTINO DE OLIVEIRA. Filiação: ELIZEU JULIAO DA COSTA e LUCIANA ROBERTA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 10:30h.

GIOVANA MARA DE AVILA, 41 ano(s). DO LAR. RHALISON DE OLIVEIRA LAURINDO. Filiação: JANOR DE AVILA e VERA LUCIA MARIN DE AVILA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 15:00h.

HILDEGARD PLUGGE DE OLIVEIRA, 83 ano(s). OUTROS. VORNEY DE OLIVEIRA. Filiação: FRITZ PLUGGE e ILSE PLUGGE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 18:00h.

JAIRO ANTUNES DE ANDRADE, 50 ano(s). PEDREIRO. Filiação: MARIO ANTUNES ANDRADE e GENY ANTUNES ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 09:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quarta-feira (27)

JOAO FRANCISCO DE SOUZA, 78 ano(s). PEDREIRO. JUDITH DA SILVA DE SOUZA. Filiação: PEDRO FRANCISCO DE SOUZA e IZABEL MOREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 27 de março de 2024.

JOAO LUIZ ZIARESKI, 65 ano(s). CONTADOR(A). Filiação: MIROSLAU ANTONIO ZIARESKI e JANDIRA PISSAIA ZIARESKI. Sepultamento: CREMATORIO LUTO CURITIBA, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 16:00h.

JOAO MARIA MARTINS, 94 ano(s). CONTADOR(A). MARIA PETROW MARTINS. Filiação: FERMINO MARTINS e ROSA CARNEIRO MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 16:00h.

JOSEFA MARIA CANCELA GONCALVES, 87 ano(s). DO LAR. ANTONIO PIRES GONCALVES. Filiação: VITAL LOURENCO CANCELA e CELESTE DA PAIXAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 27 de março de 2024.

JULIO CEZAR DOS SANTOS, 63 ano(s). POLICIAL MILITAR. NEIDE DO ROCIO DOLL DOS SANTOS. Filiação: HUMBERTO JOSE DOS SANTOS e MARIA DA PENHA SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 27 de março de 2024.

JULIO MARCOS MICHELETTO, 66 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: ZELANTINO LUIZ MICHELETTO e MARIA EUNICE MICHELETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 27 de março de 2024.

MAGNA ALVES APOLINARIO, 51 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MANUEL MINERVINO APOLINARIO e MARILENE ALVES APOLINARIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 19:00h.

MANOEL PIRES DA SILVA, 82 ano(s). CONFERENTE. Filiação: FLORENTINA PIRES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 10:00h.

MARCELINO CESARIO DA SILVA, 73 ano(s). CONTADOR(A). ELIANA PEREIRA DA SILVA. Filiação: BRIVALDO CESARIO DA SILVA e ALZIRA LAVALL DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 11:00h.

MARIA APARECIDA CANDIDO, 84 ano(s). OUTROS. Filiação: ANTONIO ANDRE RIBEIRO e RITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 27 de março de 2024.

MARIA APARECIDA CORREIA, 71 ano(s). GERENTE. Filiação: OSVALDO CORREIA e SEBASTIANA MACEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 27 de março de 2024 às 11:30h.

MARIA DE JESUS SANDOVAL HINOJOSA, 75 ano(s). ARTESÃO(Ã). Filiação: AMBROZIO PORTES PEREIRA e MARIA DA CONCEICAO PEREIRA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 27 de março de 2024.

MARIA DE LOURDES PROSDOCIMO DE PAULA, 94 ano(s). PROFESSOR(A). Filiação: NELSON ALBARY DE PAULA e ALICE PROSDOCIMO DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de março de 2024 às 19:30h.

MARISA GABARDO, 80 ano(s). DO LAR. VALMIR GABARDO. Filiação: OSWALDO GONCALVES e YOLANDA GABARDO GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 10:00h.

MAX VINICIUS DE FARIAS AUERSVALD, 26 ano(s). PINTOR(A). Filiação: JOSE MAX AUERSVALD e SUSANE LIMA DE FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 16:00h.

MEIRE DALVA BISPO MENEZES, 73 ano(s). DO LAR. Filiação: ELIEZER MENEZES e DULCINDA CONCEICAO MENEZES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 27 de março de 2024 às 09:00h.

NEI ANTONIO DO CARMO, 58 ano(s). FERRAMENTEIRO(A). Filiação: MANOEL ANTONIO DO CARMO e LUZIA SANTOS DO CARMO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 17:00h.

OLINDA FERREIRA, 72 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: SEBATIAO FERREIRA e CONCEICAO CARVALHO FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 26 de março de 2024 às 17:00h.

PAULO HENRIQUE ORTIZ MENEGASSI, 35 ano(s). VENDEDOR(A). PRISCILA. Filiação: NIVALDO JOSE MENEGASSI e MARCIA CRISTINA ORTIZ MENEGASSI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 27 de março de 2024.

ROBERTO JUSTINO DE OLIVEIRA QUINTANA, 64 ano(s). POLICIAL MILITAR. LUIMAR PATRICIA DOMINGUES. Filiação: LUIZ PEDRO PEREIRA QUINTANA e DIRCE DE OLIVEIRA QUINTANA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 12:00h.

SANDERSON STEFF SAFANELLI, 51 ano(s). AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: NELSON SAFANELLI e ZENIR STEFF SAFANELLI. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 15:00h.

SEVERINO KASMIROSKI, 76 ano(s). OUTROS. Filiação: KASIMIRO KASMIROSKI e ISABEL KRUPINSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 26 de março de 2024 às 16:30h.

SIMONE MARTINS FREIRE, 39 ano(s). DO LAR. CLEVERTON LUIZ FREIRE. Filiação: VALDOMIRO ALVES FERRARI e ANA RIBEIRO FREIRE. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL EM PARANAGUA – PR, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 17:00h.

WALDIR BERGAMO, 84 ano(s). FARMACÊUTICO(A). LEONILDA LANZIANI BERGAMO. Filiação: JOAO BERGAMO e IDALINA FAVARO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 17:00h.

WALTER PEDRO SQUIOQUET, 91 ano(s). MARIA ZEMIRA SQUIOQUET. Filiação: LUIZ SQUIOQUET e PAULA MASTEY SQUIOQUET. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 27 de março de 2024.

ZENITH APARECIDA DOS SANTOS, 59 ano(s). DOMÉSTICA. MARIO GONCALVES. Filiação: IZALTINO DIAS DOS SANTOS e ILDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de março de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quarta-feira (27)

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba