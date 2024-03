Nissan GT-R T-spec Takumi e Skyline 2024 nos EUA

O mais recente capítulo da saga Nissan GT-R se torna realidade com a chegada de duas novas séries de produção limitada no mercado dos Estados Unidos, completando a gama do ano/modelo 2024. Baseadas nas mudanças já anunciadas para o “GT-R 2024 Se abre en una nueva pestaña”, as séries limitadas T-spec Takumi Edition e Skyline Edition prestam uma homenagem ao veículo de alta performance que se tornou uma lenda na gama de modelos Nissan há décadas.

Reverência aos talentosos mestres artesãos

A série limitada T-spec Takumi Edition do GT-Rpresta uma homenagem aos takumi, mestres artesãos “Se abre en una nueva pestaña”, responsáveis pela montagem manual de cada um dos motores VR38DETT que equipam a linha GT-R. Estes motores já são identificados por uma placa contendo o nome do takumi que realizou a montagem manual e, no caso desta série especial, a placa do motor receberá uma gravação na cor vermelha em reconhecimento à dedicação do mestre que participou de sua criação. Já o compartimento do motor exibirá uma placa do chassi na cor dourada. A placa do motor na cor vermelha representa um alto nível de atenção a tolerâncias específicas e balanceamento de componentes do motor durante a montagem, fazendo com que estes propulsores de 3.8 litros V6 com duplo turbo sejam ainda mais desejados.

Além disso, a série limitada T-spec Takumi Edition se destaca de outras variantes do GT-R graças à pintura da carroceria na cor Midnight Purple – uma referência a algumas das edições especiais mais icônicas da linha Skyline/GT-R – associada ao exclusivo interior na tonalidade Mori Green.

Assim como a versão de acabamento padrão GT-R T-spec 2024, a série Takumi Edition também recebe vários acréscimos vibrantes na parte mecânica, incluindo os freios de carbono-cerâmica GT-R NISMO, uma versão pintada na cor dourada das rodas forjadas de 20 polegadas RAYS® da NISMO, o dispositivo de Controle Dinâmico do Veículo com preparação especial da NISMO e para-choques frontais mais largos.

Refletindo um panorama memorável

O icônico nome da série limitada GT-R Skyline Edition remete à abundante beleza vista no horizonte dos céus do Japão. Baseada na versão de acabamento GT-R Premium, a série ostenta a cor Bayside Blue na carroceria, associada à nova e incrível padronagem de acabamento interno na cor Sora Blue. Considerada uma das queridinhas na paleta de cores do modelo disponíveis anteriormente, a tonalidade Bayside Blue foi “aposentada” a partir da geração R34 do “GT-R Se abre en una nueva pestaña”, e revisitada em 2019 para a edição comemorativa do modelo de aniversário de 50 anos “Se abre en una nueva pestaña”. Os dois modelos devem chegar a algumas concessionárias exclusivas dos EUA a partir do terceiro trimestre, em volumes bastante limitados. (Fotos: Nissan/Divulgação).