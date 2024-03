Audi celebra 30 anos no Brasil cheia de novidades

A Audi do Brasil celebra a sua história de 30 anos no país com uma série de ações que homenageiam o passado, desafiam o presente e antecipam o futuro da mobilidade premium. Entre as novidades estão a exposição do projeto da Fórmula 1 na capital paulistana, o lançamento do novíssimo RS 6 Avant Legacy, a revelação do Q6 e-tron prototype e o anúncio da parceria com a Senna Brands. As iniciativas foram apresentadas em primeira mão no evento que ocorreu na última quinta-feira (21/03), no Parque Mirante, na cidade de São Paulo, dentro do Allianz Parque, e que contou com a presença de um público selecionado de colaboradores, concessionários, parceiros, influenciadores, imprensa e clientes da marca.

“É com imensa satisfação que a Audi celebra 30 anos de história no Brasil. Ao longo dessas três décadas, a marca das quatro argolas se consolidou e vem se destacando desde então no cenário automotivo nacional, entendendo cada vez mais as particularidades do nosso mercado, conquistando a confiança e lealdade dos brasileiros, proporcionando uma experiência premium em todas as etapas da jornada dos clientes e oferecendo ao público veículos inovadores, tecnológicos e que apontam para o futuro da mobilidade”, comemora Daniel Rojas, Presidente e CEO da Audi do Brasil.

A parceria entre Audi do Brasil e Senna Brands terá início a partir de 1° de maio e celebrará a união das marcas em um projeto institucional e ações que compartilham dos mesmos valores, propósitos e legados.

A marca das quatro argolas anunciou também o lançamento no país da RS 6 Avant Legacy, uma série especial desenvolvida com exclusividade ao mercado brasileiro e limitada a apenas 15 unidades do lendário modelo “puro-sangue”. O modelo integra a série de lançamentos da fabricante no país neste ano e ganhou novo visual, mais equipamentos e ajustes dinâmicos que reduziram o seu peso total e deixaram o seu desempenho ainda mais esportivo.

Equipado com o consagrado propulsor 4.0 V8 biturbo que desenvolve 630 cavalos de potência, transmissão tiptronic de oito velocidades e sistema de tração integral permanente quattro, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos – 0,2s mais rápido do que o modelo anterior – e atinge a velocidade máxima de 280 km/h. Além disso, há um novo sistema de exaustão para intensificar a experiência sonora. As unidades chegarão ao Brasil ao longo deste ano ao preço sugerido de R$ 1.364.990,00.

“Temos orgulho de perpetuar o nosso DNA das pistas de competição em todo o nosso portfólio de veículos, que oferece opções a todos os gostos e estilos – como aos amantes das stationwagons, segmento que, embora rareando no mercado, oferece uma combinação espetacular de conforto, versatilidade, desempenho e dinâmica de condução. E a série especial RS Avant Legacy conseguiu o que parecia improvável – tornar o consagrado modelo ainda mais divertido ao volante”, comemora Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil.

Durante a cerimônia, a marca apresentou com exclusividade em solo brasileiro o protótipo do seu carro para a Fórmula 1 a partir de 2026. O propulsor vem sendo desenvolvido nas instalações da Audi Sport em Neuburg, perto de Ingolstadt, ao sul da Alemanha, onde o time de experts da companhia está focado no novíssimo motor feito especialmente para a competição. É a primeira vez em mais de uma década que uma motorização da Fórmula 1 será construída na Alemanha.

Os primeiros testes com a nova motorização devem ocorrer em 2025. Recentemente, a marca das quatro argolas anunciou a reestruturação de seu corpo diretivo voltado à Fórmula 1, além da intenção em adquirir 100% do Grupo Sauber, experiente equipe que vem desenvolvendo e irá fabricar o veículo de corrida em sua sede na cidade de Hinwil, na Suíça. A Sauber também será responsável pelo planejamento e execução das operações da corrida.

“A entrada da Audi na Fórmula 1 a partir de 2026 espelha o nosso passado, presente e futuro. Uma marca que teve origens nas pistas de competição, chegou ao país pelas mãos do eterno ‘chefe’ Ayrton Senna e atualmente está desenvolvendo uma tecnologia eletrificada capaz de oferecer uma performance sustentávl e de ponta para competir na categoria mais renomada do automobilismo global”, afirma Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.

E por falar em futuro da mobilidade premium, a marca das quatro argolas revelou em primeira mão o protótipo do Audi Q6 e-tron, que marca a inauguração da eletromobilidade na sede da fabricante em Ingolstadt, na Alemanha. Equipado com sistema eléctrico de 800 volts, motores eléctricos potentes e eficientes, um inovador sistema de gestão de baterias e carregamento, além de uma arquitetura eletrônica completamente nova, o protótipo Q6 e-tron representa o próximo grande passo na eletrificação e digitalização da gama de modelos da Audi. O veículo terá abertura de pré-venda no segundo semestre de 2024.

“Estamos pavimentando gradualmente o caminho da mobilidade elétrica no país. Nós já investimos quase R$ 90 milhões em infraestrutura de recarga para carros eletrificados desde 2019, além de termos a nossa rede completa de concessionários equipados com carregadores ultrarrápidos em todo o Brasil”, afirma Marcos Quaresma, Head de Eletrificação da Audi do Brasil. “Estamos em sintonia com a matriz na Alemanha para oferecer ao mercado brasileiro os últimos modelos e tecnologias disponíveis, e com o Q6 e-tron demonstramos que o Brasil desempenha um papel central na região da América Latina dentro da estratégia global de eletrificação da marca”, conclui. (Fotos: Audi/Divulgação).