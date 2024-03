Após quase um mês do incêndio criminoso na sorveteria A Formiga, no bairro Água Verde, em Curitiba, a investigação policial ainda não encontrou os responsáveis pela ação. A boa notícia é que a reforma no local está avançando e existe a previsão de reabertura em 30 dias.

A sorveteria com mais de 70 anos de atividade foi alvo de um ataque na madrugada do dia 1º de março. Eram 3h15 da madrugada quando câmeras de segurança flagraram dois homens ateando fogo na fachada do estabelecimento comercial. O prejuízo foi de R$ 80 mil com a perda de vários móveis antigos e estragos na parte elétrica. Uma vaquinha virtual segue ativa para ajudar na reconstrução.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Max Frischmann, um dos responsáveis pela sorveteria, informou em entrevista para a Tribuna do Paraná, nesta terça-feira (26), que a colaboração das pessoas foi importante e que segue sendo bem-vinda. “Estamos precisando de material de construção, a ajuda é fundamental. Tivemos um retorno financeiro com a vaquinha virtual e seguimos na luta”, disse Max.

Quanto à investigação do crime, a Polícia Civil do Paraná (PCPR), comunicou que segue trabalhando no caso e realizando diligências, a fim de concluir o inquérito policial.

Comoção com o incêndio

A tristeza por parte da comunidade com o vandalismo em uma sorveteria tão tradicional da cidade comoveu muita gente. Max Frischmann comentou que uma arquiteta ficou emocionada e não está cobrando pelo trabalho na reforma da loja. “Ela não cobrou o projeto, pois ela costumava vir com o pai. Um ato solidário bem significativo, que nos emocionou também”, lembrou Max.

Quanto à reabertura, a data ainda não foi oficializada devido às obras que ocorrem dentro da sorveteria. A projeção é para 30 dias. “Acredito que estaremos de porta aberta dentro de um mês. Tudo caminha para isso”, completou um dos responsáveis pela sorveteria.

Como ajudar?

Acesse a vaquinha virtual e faça a transferência via PIX, cartão de crédito ou boleto. Caso queira ajudar diretamente na conta bancária da A Formiga, o PIX com CNPJ é o 81063182000141 .

