BYD lança solução para incentivar infraestrutura de carregadores

Pioneira em soluções sustentáveis e em prol do meio ambiente, a BYD dá continuidade a sua trajetória de incentivar a mobilidade elétrica no Brasil, lançando uma solução completa de carregadores que trarão ainda mais conveniência aosusuários de automóveis eletrificados. O anúncio foi feito em evento realizado na sexta-feira (22/03), no Parque Villa Lobos, em São Paulo, com a apresentação de todo o seu ecossistema de recarga, abordando também algumas parcerias com empresas renomadas do setor de energia e infraestrutura para carregamento de veículos elétricos no país. Na ocasião estavam presentes executivos do board da companhia e representantes dos parceiros.

“A BYD tem como missão incentivar o uso de tecnologias que não poluam. É fundamental investirmos e incentivarmos a melhoria da infraestrutura de carregamento para ampliar o acesso aos carros elétricos. O Brasil é um país de dimensões continentais e devemos espalhar a estrutura de recarga em todas as regiões e os carregadores da BYD vão ajudar a atingir esse objetivo” afirma Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

Iniciando o ecossistema de carregamento de energia limpa e zero carbono da BYD, a companhia apresenta carregadores rápidos e ultrarrápidos para dando início a uma nova modalidade de vendas e negócios. O lineup conta com dois carregadores – o AC (corrente alternada), de 7 Kw/h e 22 Kw/h, e os modelos DC (corrente contínua) de 60 kW, 120 kW, 180kW, além do Grid Zero, de 210 kW, modelo que utiliza a tecnologia das baterias criadas pela própria empresa para ser mais barato, seguro e eficiente. Os modelos serão comercializados em duas linhas de mercado: residenciais e públicos.

O Grid Zero, é um modelo de ultra tecnologia que tem um consumo mais equilibrado de energia, aliviando a rede, diferentemente dos outros carregadores rápidos, que absorvem energia de forma muito acentuada. Apesar de conseguir uma velocidade de recarga de 210 kW, ele consome somente 60 kW da rede. No momento em que não estiver sendo usado, o carregador Grid Zero armazena a energia na bateria. Assim, ao carregar um veículo, é usada parte da energia da rede e parte da bateria.

“No Brasil, o maior desafio para o recarregamento rápido é a infraestrutura de rede. Esses produtos chegam para facilitar e ajudar a solucionar esse tipo de problema. Assim, mesmo em locais mais distantes, é possível a instalação de um recarregador ultrarrápido ligado a uma bateria de armazenamento”, explica Rodrigo Garcia, gerente sênior de P&D da BYD Energy.

“Os modelos contam com alta qualidade, resistência e durabilidade, próprios para operações comerciais. Podem ficar em funcionamento 24 horas por dia. São carregadores muito eficientes, que terão os principais recursos para desenvolvimento nas plataformas existentes, e a possibilidade de novas ferramentas no futuro”, completa o executivo.

A eficiência pode ser comprovada por alguns dados. Com um carregador rápido de 60 kW, por exemplo, é possível recarregar a bateria de um BYD Dolphin de 30% até 80% em apenas 30 minutos. Já com o carregador rápido de 150 kW, a bateria de um BYD Seal vai de 30% até 80% em apenas 25 minutos.

Outro segmento facilitador do ecossistema de recarga é o dos painéis solares. A BYD Energy já atingiu a marca de 2,3 milhões de módulos fotovoltaicos produzidos no Brasil. Ainda nesse segmento, a companhia passou a oferecer o EPC (Engineering, Procurement and Construction), ou seja, o desenvolvimento do projeto de grandes usinas solares do início ao fim. A junção – de módulos fotovoltaicos e EPC – pretende ampliar a capacidade de geração de energia limpa e trazer soluções de tecnologia para os clientes, ampliando as possibilidades de carregamentos para veículos elétricos. Com esse serviço, já firmou parceria com a Raízen Gera Desenvolvedora,joint venture entre a Raízene o Grupo Gera, dedicada a projetos de geração distribuída.

Novo app e ampliação da rede de recarga

Durante o evento no Parque Villa Lobos, a BYD anunciou, em parceria com a Tupinambá, empresa de soluções para carregamento, o aplicativo BYD Recharge que trará conveniência a todos os usuários de automóveis eletrificados. Ao baixar o app, o motorista terá acesso a mais de 500 pontos de recarga localizados em todo o território nacional e poderá fazer o pagamento através da plataforma.

“Na Tupinambá, lideramos a vanguarda tecnológica da mobilidade elétrica na América Latina, com a convicção de que este é o caminho para alcançar a plena satisfação dos usuários de carros elétricos e acelerar a eletrificação da frota. A parceria com a BYD reforça esse compromisso, unindo duas forças inovadoras para transformar a forma como pessoas carregam seus EVs. Com o lançamento do aplicativo BYD Recharge, destacamos não apenas a nossa expertise tecnológica, mas também nosso foco incansável na experiência do usuário. Com tecnologia proprietária e inteligência artificial, estamos moldando um ecossistema em que a mobilidade elétrica é tão acessível e conveniente, que se torna a escolha óbvia para todos. Essa é a visão que guia a Tupinambá: empoderar pessoas através da inovação, rumo a uma mobilidade verdadeiramente sustentável e centrada no usuário”, comenta Davi Bertoncello, CEO & fundador da Tupinambá.

Outra ação que reafirma o investimento da BYD nesse segmento é a parceria com a Raízen Power, marca dedicada às soluções de energia elétrica renovável da Raízen e licenciada da rede Shell Recharge no Brasil, Argentina e Paraguai. Anunciada recentemente, a aliança entre as empresas irá inaugurar 30 hubsdedicadosà recarga elétricacom a solução Shell Recharge em oito capitais do Brasil, com energia 100% limpa e renovável nos próximos três anos. Serão aproximadamente 600 novos pontos de recarga DC, que somam mais 18 MW de potência instalada, em âmbito nacional. Os espaços começarão a ser implementados este ano nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Belém (PA). As empresas preveem ainda uma oferta competitiva de serviços de recarga para motoristas BYD na rede Shell Recharge e energia renovável para seus concessionários.

Hoje, a Raízen Power está posicionada entre as maiores comercializadoras de energia do Brasil e vem sendo uma grande aliada da BYD e de outras grandes empresas nacionais e internacionais nas suas jornadas de descarbonização. Por meio do fornecimento de energia renovável certificada e liderança em infraestrutura de recarga para veículos elétricos, a empresa busca democratizar o acesso à energia limpa no país. “Acreditamos muito no estabelecimento de parcerias e na união entre empresas para impulsionar o mercado e, quando falamos do avanço da eletrificação, essas iniciativas conjuntas são ainda mais essenciais. Para nós, é um compromisso incentivar soluções em prol de um futuro mais sustentável e, em colaboração com parceiros como a BYD, iremos transformar a vida das pessoas em suas casas, trabalhos e deslocamento”, comenta Frederico Saliba, CEO da Raízen Power. (Foto: BYD/Divulgação).