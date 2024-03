Conheça a Kombi mais potente de todos os tempos

A Volkswagen continua expandindo a linha ID. Buzz globalmente. O ID. Buzz Pro e o ID. Buzz Cargo são agora seguidos pelo ID. Buzz GTX, que estreia com 340 cv de potência. O ID. Buzz GTX é equipado com um motor elétrico de tração nos eixos dianteiro e traseiro: juntos eles constituem o sistema de tração integral 4MOTION. O ID. Buzz GTX será lançado em duas versões: com distância entre eixos normal e uma nova bateria de 79 kWh (conteúdo bruto de energia: 84 kWh), e com entre-eixos alongado em combinação com uma nova bateria de 86 kWh (91 kWh brutos). Os dois modelos GTX são extremamente ágeis e podem acelerar de zero a 100 km/h em cerca de 6,5 segundos. Outro benefício dos modelos ID. Buzz GTX é sua excelente tração. O lançamento dos dois modelos ID. Buzz GTX acontecerá no segundo semestre na Europa, enquanto a pré-venda começará a partir de junho.

Veículo de reboque elétrico: Graças ao desempenho do sistema de tração, o peso máximo para reboque também aumentou. O ID. Buzz GTX com distância entre-eixos normal alcança um peso máximo de reboque de 1.800 kg, enquanto o ID. Buzz GTX com distância longa entre-eixos tem capacidade máxima de reboque de 1.600 kg. O sistema de tração elétrica 4MOTION proporciona grandes vantagens ao rebocar um trailer, especialmente em superfícies molhadas ou soltas.

Parte externa: O ID. Buzz GTX se caracteriza por uma dianteira diferenciada. O para-choques estilo GTX, com uma grade de entrada de ar preta com design de colmeia e os novos elementos direcionadores de ar laterais asseguram uma aparência dinâmica e diferenciada. Luzes de uso diurno com novo design são integradas ao para-choque à esquerda e à direita: dois triângulos de LED sobrepostos formando uma flecha. Todos os elementos da carroceria aparecem em preto, como a nova grade da entrada de ar, elementos direcionadores de ar, a identificação GTX e as capas dos espelhos externos têm acabamento em preto com alto brilho. Além disso, a nova roda de liga de 19 polegadas é equipamento de série do ID. Buzz GTX. A gama de rodas GTX é complementada por duas novas rodas de liga de 21 polegadas com as designações Caracas (pretas) e Townsville (pretas com superfície diamantada), disponíveis como opcionais. O ID܂Buzz GTX vem com faróis IQ.LIGHT de matriz de LED de série.

Cores GTX: Uma nova opção de pintura na cor vermelho Cherry é oferecida com exclusividade para o ID. Buzz GTX. Este tom de vermelho poderá ser configurado como pintura sólida e, opcionalmente, em combinação com prata Mono metálico como acabamento em duas cores. Além disso, seis outras cores sólidas e quatro opções de pintura em dois tons estarão disponíveis.

Parte interna: A Volkswagen também customizou a Kombi internamente. Cores em tons escuros reforçam o caráter esportivo dos modelos ID. Buzz mais potentes. Ambas as versões do ID. Buzz GTX, por exemplo – com entre-eixos curto ou alongado – são os únicos modelos da linha de produtos equipados com teto preto. Os bancos também trazem o design específico GTX. Assentos confortáveis com ajustes elétricos e função de memória são usados na frente. Os bancos são ressaltados por forração em microfibra preta “ArtVelours Eco” com um novo padrão diamante, assim como costuras vermelhas contrastantes e arremates vermelhos. A costura em vermelho em ponto de cruz é um elemento diferenciado do volante multifuncional, que também ganha refinamento através de um aplique vermelho no friso do centro e no logotipo GTX integrado.

Vida a bordo: O ID. Buzz GTX com entre-eixos normal é disponibilizado com cinco lugares com banco traseiro com divisão 40:60 na segunda fileira (2/3) ou com seis lugares, com dois assentos individuais nas segunda e terceira filas (2/2/2). O ID. Buzz GTX alongado também pode ser configurado para cinco lugares com um banco traseiro para três passageiros (2/3) ou para seis lugares (2/2/2). Essa versão é também oferecida para sete passageiros, com o banco da segunda fileira com três lugares e dois assentos individuais na terceira (2/3/2). Os bancos da segunda fileira podem ser movimentados 150 mm longitudinalmente (entre-eixos standard) ou 200 mm (entre-eixos longo). O banco do passageiro dianteiro, os bancos externos da segunda fila e os bancos da terceira fileira são equipados de série com pontos de fixação ISOFIX para assentos infantis.

Compartimento de bagagem GTX: O volume do bagageiro do ID. Buzz GTX (com entre-eixos standard) na configuração para cinco ocupantes fica entre 1.121 litros (até a borda superior dos encostos traseiros) e 2.123 litros (banco traseiro rebatido, até a borda superior dos encostos dos bancos dianteiros). O ID. Buzz GTX alongado é ainda mais espaçoso: carregado até a borda superior dos encostos da segunda fileira de assentos, há 1.340 litros disponíveis. Se o ID. Buzz GTX longo for carregado até atrás dos bancos dianteiros, o volume atinge 2.469 litros. Mesmo com sete pessoas a bordo, a terceira fileira de assentos do ID Buzz pode acomodar até 306 litros atrás. Dependendo da configuração dos assentos, ambos modelos ID. Buzz GTX podem ser equipados com uma plataforma Multiflex longa ou curta (incluindo duas caixas dobráveis). A plataforma Multiflex cria um segundo nível para carga e – quando os bancos traseiros são rebatidos – uma área de carga plana.

Novo hardware e software plus ChatGPT: Uma importante atualização de software para a linha de produtos será incorporada aos modelos GTX. As novidades a bordo incluem um display head-up (opcional) e a última geração de sistemas de informação e entretenimento (de série) com novo menu de navegação e novos gráficos, assim como um processador mais rápido. A tela de toque do sistema agora tem 12,9 polegadas. Também é nova a barra de toque iluminada para controle da temperatura e volume. O novo assistente de voz IDA é operado através de comandos de voz naturais. Isto permite não apenas controlar numerosas funções do veículo. Mas também responde a perguntas sobre conhecimentos gerais utilizando base de dados com a Wikipedia. Um pioneiro mundial, o assistente de voz IDA também inclui integração com ChatGPT. Outro item novo é o aplicativo Wellness, que utiliza programas pré-configurados para ajustar várias funções do veículo para aumentar o bem-estar ao dirigir ou carregar. A nova lista de sistemas de assistência inclui o sistema Park Assist Plus com novo desenvolvimento, com uma função para estacionamento remoto via smartphone. Outro item novo é o sistema de aviso de saída. Ele alerta sobre a aproximação de veículos e bicicletas pela traseira quando uma porta é aberta e evita temporariamente que a porta seja aberta em caso de perigo.

A Kombi de uma nova era: O ID. Buzz com longa distância entre-eixos agora é disponibilizado com teto solar panorâmico com vidro inteligente. Uma película de cristal líquido é integrada ao vidro multicamadas e pode ser acionada eletronicamente para tornar-se transparente ou opaca (modo de privacidade com proteção luminosa e térmica). O maior teto solar panorâmico já usado em um Volkswagen transforma o ID. Buzz Pro e o ID. Buzz GTX na Kombi de uma nova era.

ID. Buzz já está disponível no Brasil: A Kombi elétrica já está disponível no País, exclusivamente para Sign & Drive, com franquia de rodagem de até 3.100 km por mês, a mais extensa do mercado. Cheia de tecnologia e 100% elétrica, a Nova Senhora é oferecida na versão Pro, que oferece faróis com tecnologia LED Matrix, e também lanternas traseiras 100% em LED, interior “vegano” feitos com materiais recicláveis, bancos com função massagem, câmera 360°, sistemas de condução e de estacionamento semi-autônomos e muito mais. Conectado, versátil e espaçoso, o ID. Buzz chega ao Brasil com duas opções de cores: Azul Starlight e a tradicional “saia e blusa” Branco Candy & Amarelo Pomelo. (Fotos: VWB/Divulgação).