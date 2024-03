A The Best Açaí é a marca que trouxe protagonismo ao Grupo The Best quando passou a ser a maior rede de açaí e sorvete do mercado brasileiro no modelo self-service. Todas as lojas, atualmente 340 em operação e mais 160 em implementação, totalizando 500 unidades, são alimentadas pelos produtos gelados da Amadelli Alimentos, fábrica que também pertence ao grupo.

O crescimento exponencial da rede e o investimento para a expansão da planta industrial em Ibiporã fez surgir uma nova marca: a AmaFruta, linha de sabores de açaí voltada a microempreendedores e com a pretensão de chegar as grandes redes de supermercados ainda em 2024. Em 2023 o Grupo The Best atingiu R$ 400 milhões, superando a meta de faturamento anual.

De acordo com o CEO da AmaFruta, Mateus Bragatto, a indústria está recebendo um aporte de capital próprio de R$ 30 milhões para expansão e que engloba a nova marca, mas o crescimento da AmaFruta, apesar do grande potencial, está ocorrendo de forma orgânica, com um time especializado para atender e ajudar as necessidades do B2B.

“Quando comentamos que a Amadelli é que produz os insumos gelados da The Best Açaí, a adesão é quase instantânea, pois recebíamos milhares de solicitações para a compra e revenda dos produtos da rede. Agora com a AmaFruta conseguimos atender esse mercado ávido por produtos de qualidade, preço justo e sem competir com a rede, já que a fórmula é distinta”, explica Bragatto.

Segundo Bragatto, mesmo recém-lançada, a marca já atende clientes em 14 cidades. “Até o final de 2024 pretendemos chegar em 500 comércios no Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. Como temos logística própria, conseguimos entregar na porta dos estabelecimentos”, completa.

Diferente da The Best Açaí, a AmaFruta foca em apenas duas linhas de açaí: Classic e To Go que variam de acordo com a concentração, a linha Cupuaçu e o creme base para elaboração de milk shake em restaurantes, hamburguerias e cozinhas

A Amadelli Alimentos que tem seis anos de atuação conquistou o Ranking Negócios em Expansão 2023 promovido pela EXAME, BTG Pactual e PwC Brasil, na categoria R$ 30 a 150 milhões.

