Comida Di Buteco: 40 bares disputam título de “melhor de Curitiba”

O concurso preferido dos botequeiros anunciou nesta semana quem serão os 40 concorrentes ao prêmio de melhor buteco de Curitiba e região. A 9ª edição do Comida di Buteco acontece de 5 a 28 de abril e tem concorrentes nos quatro cantos da capital paranaense, e também em São José dos Pinhais. O preço dos pratos é único (R$ 35), mas os clientes vão avaliar todos os serviços oferecidos pelos estabelecimentos.

Entre os concorrentes, alguns são velhos conhecidos do público, mas em 2024 o Comida di Buteco expandiu atuação com nove bares a mais, sendo quatro deles na cidade de São José dos Pinhais.

“Como todos os anos, o processo de seleção dos botecos participantes inclui a indicação do público, uma visita técnica e finalmente, a seleção. Buscamos os butecos tradicionais, que têm seus proprietários à frente do negócio. Nosso objetivo é promover a criatividade entre esses participantes e mostrar ao público esses locais incríveis que muitas vezes não são conhecidos pelo público geral”, conta Filipe Pereira, organizador do concurso.

O tema dos petiscos para este ano é livre, ou seja, um convite para a criatividade dos cozinheiros. Tem buteco que escolheu frutos do mar para ser o carro-chefe do seu tira-gosto, assim como muitos optaram pela carne vermelha e ainda, não poderiam faltar os famosos bolinhos.

Como funciona o Comida di Buteco?

O Comida di Buteco foi criado no ano 2000, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje o concurso está em todas as regiões do País. São mais de 45 circuitos e cerca de 1000 bares participantes.

Ao longo dos 24 dias de concurso todos os butecos são avaliados pelo público que vai até o bar comer o petisco participante e por um corpo de jurados mantidos sob sigilo. O peso dos votos de cada um deles é de 50% e vai decidir o melhor buteco da cidade. Além do tira-gosto, que contempla 70% da nota, a qualidade do atendimento, a higiene do local e a temperatura da bebida também são avaliadas e têm o peso de 10% cada.

O Comida di Buteco é o único concurso que elege o vencedor com votação presencial. Cada cliente que provar o petisco recebe uma cédula de votação no bar e tem que dar sua avaliação no local. Cada critério é avaliado com nota de 0 a 10. É possível votar apenas uma vez em cada bar. A avaliação é qualitativa e não quantitativa.

Ao final um instituto de pesquisa faz a apuração do grande vencedor, que recebe premiação dos patrocinadores do evento. Após a escolha do melhor boteco de cada uma das cidades participantes ainda acontece uma eleição nacional para eleger o melhor boteco do Brasil. Essa eleição é decidida apenas com o voto de um júri especializado que viaja o País para dar sua nota.

O Comida di Buteco é 100% viabilizado com investimento de empresas que acreditam na sua causa, como plataforma de desenvolvimento de suas marcas.

Conheça todos os participantes do Comida Di Buteco, 2024

– Anita Restaurante e Petiscaria

Avenida Anita Garibaldi, 4596 – Barreirinha

Contato: (41) 3354-0069

Petisco: Espeto de Parmegiana

O que é: Miolo de alcatra angus no palito à milanesa, com queijo provolone, coberto com molho de tomate e queijo gratinado. acompanha molho tártaro e rosé. Para adoçar, mini churros com doce de leite caseiro

– Apollo Bar

Rua Canal Belém, 8027 – Uberaba

Contato: (41) 99911 5868

Petisco: Montanha Apollo

O que é: Esta seleção de petiscos de 800gr é perfeita para dividir com a galera Acompanha Alcatra em tiras na chapa, Polenta amarela em cubos frita, Batata palito e Peito de frango empanado.

– Armazém Califórnia

Rua Saldanha Marinho, 68 – Centro

Contato: 41 3224 5629

Petisco: Prato Light

O que é: Kibe cru, homus, babaganush, coalhada seca, bolinho de kafta e tabule.

– Armazém do Espetinho

Rua Barão De Santo Ângelo, 1507 – Xaxim

Contato: 41 3779 1950

Petisco: Gordelícia

O que é: Medalhão de Frango com Bacon assado na brasa, coberto com molho branco.

– Armazém do Pepino

Rua Henrique Itibere da Cunha, 751 – Bom Retiro

Contato: (41) 99699 3268 | (41) 3338 9107

Petisco: Bolinho Vaca Atolada

O que é: Bolinho de aipim recheado com carne de panela, acompanha geleia de abacaxi e um toque de pimenta. Além de oito mini churros com recheio de brigadeiro.

– Baba Salim

Rua Amintas de Barros, 45 – Centro

Contato: (41) 3222 7672

Petisco: Baba Halal

O que é: Carne, com pão árabe torrado com acompanhamentos de cebola salsinha e legumes salteados na manteiga.

– Bar do Cláudio

Rua Niterói, 265 – Cajuru

Contato: (41) 99162 2318

Petisco: Bolinho Enrolado

O que é: Bolinho de carne recheado com queijo e enrolado com fatias de bacon.

– Bar do Edmundo

Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1764 – Bacacheri

Contato: (41) 99992 1400

Petisco: Lameado de porretes

O que é: Bolinho com massa a base de banana da terra, recheado com barreado.

– Bar do Fogo

Rua Coronel Amazonas Marcondes, 1160 – Cabral

Contato: (41) 99524 3883

Petisco: Arena Tupiniquim

O que é: Pão baguete com gergelim, pernil desfiado cozido na cerveja preta, temperos e especiarias. Chutney de abacaxi com pimenta dedo de moça, rúcula e maionese da casa.

– Bar do Morango

Rua David Geronasso, 567 – Boa Vista

Contato: (41) 98444 4520

Petisco: Costata Do Morango

O que é: Batata rústica com costela do Morango, acompanha geleia de pimenta.

– Bar Quintal Maria Flor

Rua Holanda, 1089 – Boa Vista

Contato: (41) 99695 2568

Petisco: Aromas e sabores do nosso Quintal

O que é: Dobradinha à moda Maria Flor, com feijão branco, paio, calabresa, costelinha defumada e temperos especiais. Acompanha dois minipães, pimenta caseira e queijo coalho com melado de cana.

– BarNella

Rua Macapá, 430 – Casa 01 – Tingui

Contato: (41) 99591 0939

Petisco: Ripa na Tulipa

O que é: Tulipas de frango feitas no açúcar, acompanhada de mandioca noisette e molho da casa.

– Basset Lanches

R. Mal. Hermes, 1024 – Juvevê

Contato: (41) 3154 0761| (41) 99685 0969

Petisco: Bife Azedo

O que é: Tiras de alcatra fritas na manteiga ao molho de limão e ervas, acompanhando fatias de pão francês.

– Bom Bolinho

Rua Adrianópolis, 221 – Cruzeiro | São José dos Pinhais

Contato: (41) 3035 2247

Petisco: Sabores Rústicos

O que é: Bolinho tradicional (de carne) e bolinhos recheados com linguiça blumenau, acompanhados com queijo colonial na chapa e molho ao alho-poró e castanhas.

– Boteco da Julia Gastronomia

Rua Scharfenberg De Quadros, 340 – Centro | São José Dos Pinhais

Contato: (41) 98831 5145| (41) 98819 3753

Petisco: Sabor do Mar

O que é: Camarão, tilápia e lula à milanesa, servidos com vinagrete de marisco, molho especial da casa e geleia de pimenta.

– Boteco de Sampa

Rua Alferes Poli, 1850 – Centro

Contato: (41) 99564 4646| (41) 3332 6441

Petisco: Virado paulista

O que é: O virado paulista de sampa tem um sabor único, com adaptações ideais para agregar o paladar dos curitibanos.

– Botega Bar Petiscaria

Avenida Manoel Ribas, 7250 – Santa Felicidade

Contato: (41) 99596 0387

Petisco: Pururuquinha

O que é: Panceta enrolada com tempero mineiro. Acompanha purê de mandioca, linguiça Blumenau com molho de mostarda, mel, maracujá e tomate grelhado.

– Brado Bar

Rua Vitório Marenda, 36 – Loja 01 – Afonso Pena |São José Dos Pinhais

Contato: (41) 99692 9069

Pestico: Pancetinha Bêbada com gochujang e Goiaba

O que é: Essa panceta é marinada na cerveja EISENBAHN UNFILTERED, alho, shoyo e óleo de gergelim. Empanada e frita, para ficar crocante por fora e suculenta por dentro. Acompanha um molho picante de gochujang (pimenta coreana), shoyo, vinagre de arroz e goiabada.

– Cabana Bar & Petiscaria

Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 655 – Cristo Rei

Contato: (41) 3153 0935| (41) 98830 9603

Petisco: Bolinho De Aipim Com Costela

O que é: Bolinho com massa de aipim recheado com costela assada, acompanhado de molho de alcaparras, azeitonas e alho-poró, além do picles de cebola.

– Casa Velha

Mateus Leme, 5981 – Abranches

Contato: (41) 3354 4050

Petisco: O Quarteto Fantástico

O que é: Bolinho de frango, bolinho de peixe, acompanha polenta frita e torresmo.

– Dom Rodrigo

Avenida Vereador Toaldo Túlio, 2275 – Santa Felicidade

Contato: (41) 99138 6566

Petisco: Abacachic

O que é: Mignon suíno no Abacaxi com molho gorgonzola.

– Farofa Bar e Restaurante

Rua Coronel Francisco Hofffman Dos Santos, 1195 – Jardim Das Américas

Contato: (41) 98900 2843

Petisco: Siriguidum

O que é: Ciranda de siri com dois croquetes, dois escabeche de siri na broa de centeio e dois pasteis de siri com abóbora e requeijão. Acompanhado de maionese de maracujá e molho de pimenta da casa.

– Jacobina Bar

Rua Almirante Tamandaré, 1365 – Alto Da Rua XV

Contato: (41) 3016-6111

Petisco: Os três do Nordeste

O que é: Petisco composto por 3 elementos que se complementam em textura e sabor! Favada, farofa de biju com ovo e banana e fatias de pão com carne de sol e nata.

– Jambu Bar Jardim

Rua Petit Carneiro, 790 – Água Verde

Contato: (41) 3528-2396

Petisco: Kiki maní

O que é: Beiju de tapioca + pato desfiado + gelatina de tucupi + jambu

– KO Gastropub

Rua Pedro Krasinski, 60 – Capão Raso

Contato: (41) 99717-2888

Petisco: KOrdelinho

O que é: Bolinho de batata salsa com cordeiro desfiado recheado com queijo provolone defumado.

– Mr. Chapeiro Gastrobar

Rua Omar Raymundo Picheth, 784 – Xaxim

Contato: (41) 9889 3042| (41) 3224-3691

Petisco: Frango atropelado à moda do Chapeiro

O que é: Coxa com sobrecoxa desossada de aproximadamente 450g, temperada em molho de ervas e derivados, grelhada e servida com um molho especial da casa! Acompanha porção de fritas de 200g

– Nosso Boteco

Rua Vicente Ciccarino, 699 – Boa Vista

Contato: (41) 98747 6276| (41) 99891-3999

Petisco: Matambreta

O que é: Provolone empanado, coberto por uma carne na cerveja e acompanhado por geleia de goiaba e molho de mostarda e mel.

– O Portão Bar e Petiscaria

Rua Augusto De Mari, 4069 – Portão

Contato: (41) 3329-5541

Petisco: Tambaqui Na Areia

O que é: Tambaqui Crocante com Molho de Maracujá e farofa de castanha-do-Pará

– Obrzut

Rua Moacir Vieira Gomes, 49 – Campo Comprido

Contato: (41) 3528-4125| (41) 99936 6811

Petisco: Polenta Brustolada Obrzut

O que é: Polenta com carne moída. Uma receita feita por minha família a muito tempo.

– Paparico Gastrobar

Rua Leão Sallum, 1240 – Boa Vista

Contato: (41) 99657 6420

Petisco: Boia do Lampião

O que é: Combinação arretada de tiras de alcatra, com nata e um tempero da bexiga. Acompanhado de cuzcuz e pimenta, que é pra hómi nenhum passar miséria, visse? Acompanha mandioca com manteiga de garrafa.

– PickNick Bar

Avenida Manoel Ribas, 5966 – Santa Felicidade

Contato: (41) 3273-4279

Petisco: Pick Pork Ball

O que é: Bolinho crocante de Paleta de porco desfiada, recheado com mussarela de búfala empanado na farinha panko. Acompanha geleia de pimenta e molho barbecue. Pra finalizar, pedaços de abacaxi maçaricado com açúcar.

– Pra Começar

Rua José Merhy, 745 – Boa Vista

Contato: (41) 3039 7908

Petisco: Picanha Suína na Cerveja

O que é: Picanha suína ao molho de cerveja escura, acompanhada de batatas rústicas, pãozinho fatiado, acabaxi com damasco caramelizados

– Rosti Bar e Food

Rua Enette Dubard, 175 – Tatuquara

Contato: (41) 99112 8571

Petisco: Bolinho de Cabotiá

O que é: Bolinho de abóbora cabotiá, recheado com mignon suíno, assentada em geleia de pimenta, com raspas de laranja. Acompanha molho barbecue e maionese da casa.

– Schnaps Bar

Rua André Zanetti, 129 – Vista Alegre

Contato: (41) 3408-2027| (41) 99919 7775

Petisco: Chiclete de mignon

O que é: Filé mignon gratinado, acompanhado de bolovo de linguiça Blumenau e balinha de banana com cream cheese e doce de leite.

– Seu Luis Bar e Petiscaria

Rua José Ziliotto, 223 – Centro | São José dos Pinhais

Contato: (41) 3534-5747

Petisco: Trio De Bolinhos

O que é: Bolinho de carne da casa, bolinho de costela e bolinho carne seca. Acompanha molho agridoce, molho de alho e molho de bacon.

– Tempo Gastronomia

Rua Mateus Leme, 1182 – Centro Cívico

Contato: (41) 99566 7385

Petisco: Porção de Peixe Caiçara

O que é: Porção de filés de cavala, empanados em farinha panko. Acompanha maionese de Dill e limão Taiti cortados à francesa.

– Tiki Taka Gastrobar

Rua Petit Carneiro, 394 – Água Verde

Contato: (41) 99898 6361| (41) 3527 5451

Petisco: Barquita

O que é: Canapé de paleta de porco gratinado com queijo gorgonzola acompanha molho de manga

– Trieste Bar e Restaurante

Rua Professor Francisco Zardo, 920 – Dentro Estádio – Santa Felicidade

Contato: (41) 99108-5599

Petisco: Para Todos Os Bolsos

O que é: Picanha, pão com ovo, canudinho de maionese com linguiça blumenau e canudinho de doce de abóbora acompanha molho de queijo e uma mini caipirinha.

– Zezeca’s Gastropub

Rua Otto Cambel, 51 – Novo Mundo

Contato: (41) 99718-2053

Petisco: Sanduíche Cubano

O que é: Sanduíche de pernil com picles e queijo, acompanhado de batata rústica e molho barbecue.

– Zezito`s

Rua Dom Pedro I, 345 – Água Verde

Contato: (41) 3014-0828

Petisco: Choripan do Brimo

O que é: Pão baguete com creme de alho, vinagrete maravilha, linguiça de pernil levemente apimentada e provolone

