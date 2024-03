Churrascaria de Curitiba terá show nacional com dupla sertaneja

Os sertanejos Henrique e Diego desembarcam em Curitiba no próximo sábado (6) para apresentação única no palco da Fazenda Churrascada Curitiba. Conhecidos por sucessos como “Suíte 14”, “Raspão” e “Malbec”, a dupla ostenta mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotfy. É o primeiro show do tipo no estabelecimento.

“A gente se sente em casa em Curitiba. Com certeza vai ser um show muito especial onde o público vai curtir os nossos grandes hits e também algumas novidades do setlist”, adianta Diego.

De acordo com Alexandre Voigt, um dos sócios do empreendimento, essa é a primeira atração sertaneja nacional a se apresentar na sede curitibana, mas uma prática consagrada nas demais casas da rede. “É uma experiência única para o público, pois é uma oportunidade de estar muito próximo dos artistas preferidos”, disse Voigt.

Ainda segundo ele, outras atrações nacionais já estão sendo estudadas para os próximos meses. A Fazenda Churrascada Curitiba iniciou sua operação em janeiro e 2023, num casarão imponente no Rebouças. A marca, que já é sucesso em São Paulo e em Brasília e conhecida por alguns clientes como a “Disney do Churrasco”, nasceu do desejo de replicar um pouco da experiência da Churrascada – maior festival de churrasco do mundo – em casas especiais espalhadas pelo Brasil.

O Fazenda Churrascada fica na Rua Brigadeiro Franco, 3991. Os ingressos custam a partir de R$ 200 e podem ser adquiridos neste link, só de forma antecipada.

