A morte de um cão por envenenamento em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, é investigada pela Polícia. O crime ocorreu em um condomínio da cidade, no último domingo (24)

Segundo as investigações, esta é a terceira morte de animais por envenenamento no local, mediante inserção de “chumbinho” na comida que foi arremessada aos cães.

“Nós pedimos o auxílio da população com informações ou câmeras de segurança que auxiliem na identificação do autor do crime”, conta o delegado da PCPR Guilherme Dias.

Sabe de algo? DENUNCIE!

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na identificação do indivíduo. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3251-6200, diretamente à equipe de investigação.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba