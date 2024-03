A temperatura vai começar a subir a partir desta terça-feira (26) em Curitiba. Com maior estabilidade no tempo, o calor aumenta e vai proporcionar períodos mais agradáveis na região leste do Paraná, incluindo a Região Metropolitana e o Litoral.

Segundo o Simepar, as temperaturas ficam mais elevadas na sequência da semana, mesmo com maior variação de nuvens na parte do sul e leste do estado.

Em Curitiba, a temperatura vai aumentar. A máxima para esta terça não deve passar de 22°C, e durante a semana, se eleva até sexta-feira (29) e sábado (30), batendo 25°C. Não existe previsão de chuva para os próximos dias.

E no Litoral?

Com a proximidade do feriado de Páscoa, o movimento no Litoral deve aumentar. Quanto ao tempo, em Guaratuba, existe chance de chuva, mas de pouca intensidade. Lá, a temperatura vai subir nos próximos dias, chegando aos 26°C no fim de semana.

