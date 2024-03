Um acidente gravíssimo na manhã desta terça-feira (26), envolvendo um caminhão carregado de cimento na BR-476 e um carro, vitimou um homem que estava no automóvel. A colisão ocorreu no km 112, na chamada Estrada da Ribeira, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O gravíssimo acidente gerou um bloqueio temporário na pista.

Segundo o motorista do caminhão, ao realizar a curva em declive, ele não teve tempo de desviar do carro que bateu de frente. A carreta estava vindo de Adrianópolis e seguiria para São Paulo. O condutor do automóvel morreu na hora.

Devido ao acidente, o trânsito precisou ser alterado para o sistema “siga e pare” por algumas horas, mas foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atendeu a ocorrência.

O corpo do motorista do carro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML). O nome da vítima não foi informado pelas autoridades.

Caminhão estava carregado com cimento e a carga ficou toda ao lado da pista. O trecho é perigoso, com curvas. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Manda pra Tribuna!

