Fábio Porchat estreia comédia “Agora que são Elas” no Festival de Curitiba

Uma das estreias nacionais da Mostra Lucia Camargo, “Agora É que São Elas!”, marca a volta do humorista Fábio Porchat a direção na comédia, com apresentações nos dias 26 e 27 de março no Teatro Guaíra.

Os ingressos estão disponíveis por meio do site www.festivaldecuritiba.com.br, ou na bilheteria física oficial localizada no ParkShoppingBarigüi (piso térreo).

A peça foi escrita por ele para o trio de “comediantes puro-sangue” formado por Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscilla Castelo Branco, três atrizes de gerações diferentes e talento como humoristas reconhecidos no teatro, cinema e televisão.

Segundo o diretor, a peça é “rápida, leve e engraçada”, perfeita para o trio. “Meu papel é só não atrapalhar e deixá-las à vontade para que elas façam a plateia rir muito”.

Esquetes

A peça é uma reunião de nove esquetes escritas por ele em diferentes momentos da carreira. Alguns dos textos têm vinte anos e foram criados quando Porchat ainda era estudante de teatro na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, e chegaram a ser encenados com o colega e amigo Paulo Gustavo, falecido em 2021.

Estes últimos textos tiveram que ser adaptados: um pedido de autógrafo de um fã, por exemplo, virou uma selfie no texto atualizado. Com muito humor, os textos fazem críticas e reflexões sobre sociedade, política e comportamento.

O diretor explica que a comédia de esquetes é um formato tradicional no cenário da comédia carioca e que lembra alguns dos vídeos do grupo Porta dos Fundos, grupo do qual ele e o elenco participam. “Há, em geral, um único conflito, uma piada e pronto, parte-se para outra”, resume Porchat.

Para Porchat, estrear nacionalmente no Teatro Guaíra é uma “prova de fogo” para todos os envolvidos. “Como diretor só quero que as atrizes estejam afiadas, pois o público quer vê-las e rir com elas e é isso que vai acontecer”, garante.

