É comum em nossas casas encontrarmos uma variedade de itens que, embora sejam seguros para nós, podem representar sérios riscos à saúde de nossos preciosos animais de estimação. Desde alimentos até produtos de limpeza e itens domésticos aparentemente inofensivos, muitos deles contêm substâncias que podem ser tóxicas para cachorros e gatos.

Por isso, é crucial que os tutores estejam sempre vigilantes e adotem medidas preventivas para evitar a ingestão acidental pelos animais. Por isso, abaixo, confira 6 itens considerados tóxicos para os pets!

1. Chocolate

O chocolate contém teobromina e cafeína, substâncias tóxicas para animais e podem causar vômitos, diarreia, tremores, convulsões e até mesmo a morte. “Os chocolates mais escuros e aqueles utilizados para fazer bolos e ovos de Páscoa caseiros são os que possuem maior quantidade de teobromina e, por isso, são os mais prejudiciais. Porém, até mesmo o chocolate branco, que contém pouco cacau, mas que é rico em açúcar e gordura, deve ser evitado”, alerta a médica-veterinária e consultora da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET, Farah de Andrade.

2. Plantas domésticas

Espécies como lírios, aloe vera e azaleias podem causar desde irritação gastrointestinal até problemas renais graves, dependendo da espécie e da quantidade ingerida. Caroline Mouco Moretti, veterinária clínica e diretora-geral do Grupo Vet Popular, explica que, por vezes, a ingestão de plantas tóxicas pode acontecer durante as brincadeiras. “Principalmente filhotes, entre uma brincadeira e outra, acabam mordendo [as plantas] e, muitas vezes, a ingestão pode ser acidental”, afirma.

3. Produtos de limpeza

Muitos produtos de limpeza contêm substâncias químicas como amônia e cloro, que podem causar queimaduras na pele e mucosas, além de problemas respiratórios se inalados.

4. Medicamentos humanos

É importante que o tutor mantenha medicamentos longe do alcance dos animais (Imagem: Nina Buday | Shutterstock)

Ibuprofeno, paracetamol e outros medicamentos de uso humano podem ser extremamente perigosos para animais de estimação, podendo causar danos nos rins, no fígado e até mesmo a morte.

“É comum deixarmos os remédios à vista para lembrarmos de tomá-los ou para uma emergência, mas os pets são curiosos e podem ingeri-los acidentalmente. Gatos, por exemplo, costumam pular em prateleiras, entrar em armários e abrir gavetas”, comenta Farah de Andrade.

5. Produtos de higiene pessoal

Produtos como xampus, sabonetes e cremes podem conter ingredientes tóxicos, como fragrâncias artificiais e álcool, que podem causar irritação na pele e no trato gastrointestinal.

“Os pets podem aspirar ou lamber medicamentos ou produtos de beleza que aplicamos em nossa pele ou cabelos e determinadas substâncias podem ser extremamente tóxicas ou irritantes para eles, como repelentes, tinturas para cabelo, ácido para a pele, entre outros”, alerta Farah de Andrade.

6. Produtos de jardinagem

Fertilizantes, pesticidas e herbicidas podem conter substâncias químicas tóxicas que podem causar desde irritação até envenenamento grave, dependendo da quantidade ingerida.

