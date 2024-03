Manutenção do Citroën Aircross por menos de um café por dia

Além de ser o SUV turbo mais acessível do Brasil, o Novo Citroën Aircross conta com praticidades que vão muito além do amplo espaço interno e extensa lista de acessórios. Único veículo capaz de transportar até sete pessoas na categoria, o modelo também vem com a tranquilidade na fase do pós-venda.

Na hora de fechar negócio, além dos preços competitivos para todas as versões, com valores que partem de R$ 109.990 (venda on-line), o cliente Citroën conta ainda com diferentes formas de financiamento e facilidades no pagamento, incluindo taxa zero com 70% de entrada em 24x ou taxa de 0,99 com 50% de entrada em 48x.

As três primeiras revisões do Aircross são gratuitas. Já as sete seguintes, por meio do programa Citroën FlexCare, possuem preço tabelado e podem ser incluídas no plano de financiamento selecionado. O cliente ainda tem a possibilidade de escolher o melhor dia para pagamento e realização do serviço. Diluídas durante o período de dez anos, as revisões até 100.000 km somam menos de R$ 1,70 por dia. Menos que o valor de um café e mais tranquilidade aos proprietários na hora de planejar as contas futuras.

Ainda falando de tranquilidade e versatilidade, os donos do Aircross também têm à disposição uma ampla lista de acessórios Mopar composta por mais de 40 itens, como barras transversais de teto para transporte de carga e carregador de celular por indução. Todos eles podem ser adquiridos no momento de compra do SUV ou posteriormente, em qualquer uma das mais de 170 concessionárias Citroën espalhadas pelo Brasil. Confira o portfólio em https://www.citroen.com.br/meu-citroen/acessorios.html.

O Novo SUV Citroën C3 Aircross está à venda em todo o Brasil, nas versões de 5 e 7 lugares, com diferentes opções de cores e acessórios. Verifique a concessionária mais próxima e as condições no site: https://www.citroen.com.br/concessionarias.html. (Foto: Citroën/Divulgação).