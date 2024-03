Old & Low Car Curitiba começa na quinta-feira

Um dos maiores eventos automotivos do sul do país esta chegando. Começa nesta quinta-feira (28/03), no Feriado de Páscoa, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, a 5ª edição da Old & Low Car Curitiba, que reunirá, em um só local exposição de carros antigos, caros de colecionadores, além de feira de negócios e atrações para toda a família. As novidades deste ano vão para duas novas áreas criadas no evento, que são a área Racing e área Geek. Outro destaque é a exposição de itens do ícone do automobilismo mundial, o piloto brasileiro Ayrton Senna, que completa neste ano que completa 30 anos de sua morte. Os ingressos já estão à venda.

A Old & Low Car proporcionará uma experiência completa para os visitantes pois além da mostra de carros de diversas épocas e culturas automotivas, haverá uma variedade de produtos e serviços relacionados ao mundo automobilístico. Os visitantes poderão desfrutar de shows de Wheeling de manobras de motos, e aproveitar setores dedicados à beleza feminina e ao entretenimento infantil.

Nesta edição o destaque vai para a área racing que vai contar o 1º Campeonato de Simulador aberto ao público, e contará com a participação do Kartódromo Kart Park em um stand para expor e apresentar a pista de kart mais antiga do Brasil, e ainda a área geek, dedicado a este universo da cultura popular voltado à ficção científica, fantasia, jogos, quadrinhos e tecnologia especialmente dos anos 80 e 90.

Outro ponto de destaque no evento, é que os visitantes terão a oportunidade de apreciar diversos itens desse acervo pessoal, que incluem roupas, acessórios e peças que contam a história do campeão da Fórmula 1 e ainda uma réplica da McLaren, onde o lendário piloto foi tricampeão mundial. Entre os itens expostos estarão jaquetas, sapatilhas, luvas, capacetes, estátuas, quadros e miniaturas de carros de corrida, proporcionando uma imersão completa na trajetória do ídolo.

Para os entusiastas de negócios, a feira automotiva apresentará lançamentos e comercialização de produtos, incluindo uma área específica para estética automotiva a Auto Detalhe, que oferece cursos de polimento e um Campeonato de Detalhamento, no qual equipes competirão para determinar quem deixa um carro em melhor estado.

Além disso, o evento terá pelo quarto ano consecutivo com um feirão de carros novos e seminovos em parceria com feirão do Grupo Barigui com a Renault Barigui, Ford Barigui e Nissan Barigui garantindo uma variedade de opções para os interessados em adquirir um veículo.

O evento contará também com o Encontro de Clubes e Colecionadores, reunindo os apaixonados por carros para compartilhar suas histórias e paixões.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo valor de R$ 30,00, pelo link: https://www.meuipay.com.br/ingresso/#/oldlowcar/ingressos

Serviço:

5ª Edição da Old & Low Car Curitiba:

Data: 28 a 31 de março de 2024;

Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

Datas e Horários:

– Quinta (28/03) – da 14 às 22 horas;

– Sexta (29/03) – das 10 às 22 horas;

– Sábado (30/03) – das 10 às 22 horas;

– Domingo (31/03) – das 10 às 20 horas.

Classificação Indicativa: Livre;

Ingresso: R$ 30,00 antecipado pelo link: https://www.meuipay.com.br/ingresso/#/oldlowcar/ingressos.

Para Mais Informações: https://www.instagram.com/oldlowcarcuritiba.

(Fotos: Divulgação).