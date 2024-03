O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na segunda (25) que a Caixa e os Correios firmaram uma parceria para compartilhar as estruturas para oferecer serviços financeiros e postais, principalmente em cidades mais desassistidas. As agências, no entanto, ainda não foram divulgadas.

O acordo foi assinado pelos presidentes da Caixa, Carlos Vieira, e dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. Entre os serviços que passam a ser oferecidos pelos Correios estão o Programa de Integração Social (PIS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da Caixa. Em contrapartida, os clientes poderão postar e retirar encomendas em pontos de coleta instalados nas casas lotéricas.

Além da disponibilidade dos serviços financeiros, funcionários da Caixa estarão presentes nas unidades dos Correios para realizar atendimentos presenciais ou virtuais, oferecendo suporte em questões como atualização cadastral, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saque de benefícios sociais, bem como orientações sobre abono salarial, seguro-desemprego, FGTS e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Essa integração entre Caixa e Correios vem sendo testada desde 12 de março em uma agência postal em Peixe-Boi (PA). Carlos Vieira anunciou que 500 dos 13 mil correspondentes bancários da Caixa já recebem encomendas.

“A ideia é levar esses serviços a todas as cidades do país, principalmente em locais onde não há serviços bancários, mas têm uma agência dos Correios”, disse vieira emendando quem quanto às lotéricas, a expansão dependerá da adesão das unidades.

Além do compartilhamento de serviços, o acordo também prevê o compartilhamento de imóveis entre as duas empresas estatais.

