BMW Motorrad tem taxa zero e bônus entre condições para março

A BMW Motorrad Brasil anuncia condições especiais para compra de seus modelos em março por meio da BMW Serviços Financeiros. Com o preço promocional de R$ 30.500, a BMW G 310 R pode ser adquirida por meio do plano BMW Select com entrada de 39,19%, balão de 55% em parcelas de 24 vezes de R$ 310 com taxa de 0,99% a.m. A BMW F 900 R Sport Plus tem preço público sugerido de R$ 73.500 à vista ou com entrada de R$ 25.725 mais 24 parcelas mensais de R$ 366 mais parcela final no 24º mês de R$ 40.425, com taxa de juros de 0% a.m. no plano BMW Select. Já a BMW F 850 GS Adventure, com preço sugerido de R$ 84.500 à vista, apresenta duas opções especiais para compra: R$ 5 mil de bônus para o cliente utilizar da forma como preferir; ou entrada de R$ 50.700,00 mais 24 parcelas mensais de R$ 1.465 com 0% a.m., além do Top Case BMW Motorrad Alumínio 32 litros e valorização da seminova. As motocicletas são produzidas na planta do BMW Group em Manaus (AM).

BMW F 900 R

A BMW F 900 R conta com um motor de dois cilindros de 895 cm³ de cilindrada, que rende 85 cv de potência a 8.500 rpm e torque de 88 Nm a 6.750 rpm. Versátil e adaptável, a moto ainda traz entre os itens de série ajustes de pré-carga e de retorno do amortecedor traseiro, além de ajustes dos manetes de freio e embreagem e freios BMW Motorrad ABS. Em termos de tecnologia, as duas variações do modelo dispõem de computador de bordo, conector USB e um painel TFT colorido de 6,5 polegadas personalizável. A conexão com o smartphone do cliente também é possível via Bluetooth para navegação, com uso do app BMW Motorrad Connected. A F 900 R, que dispõe de tecnologia LED no farol dianteiro, nos indicadores de direção e na lanterna traseira, conta ainda com dois modos de pilotagem: rain (chuva) e road (estrada).

BMW F 850 GS Adventure

A BMW F 850 GS Adventure conta com um motor de dois cilindros com 80cv a 6.250rpm e torque máximo de 90Nm, além de MSR (Controle Dinâmico do Freio Motor), que evita, eletronicamente, que a roda traseira escorregue devido à liberação abrupta do acelerador ou à redução de marcha. No pacote premium plus, a moto traz os Modos de Pilotagem Pro, que oferecem máxima dinâmica de pilotagem e segurança em piso seco, molhado ou off-road, suporte de malas laterais, ajuste eletrônico de suspensão (D-ESA), preparação para GPS, que permite instalar o BMW Navigator no campo de visão do condutor e controlar o sistema de navegação e funções de conectividade de maneira fácil por meio do Multi-Controler, além da gama de cores disponíveis no pacote exclusivo. (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).