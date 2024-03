Confeitarias tradicionais de Curitiba criam versões de ovos de Páscoa

A Páscoa é um momento especial, de renascimento, e também de muita doçura. Se a aposta é um ovo de Páscoa artesanal, confeitas tradicionais de Curitiba criaram este ano diferentes versões de ovos recheados, com as sobremesas queridinhas dos curitibanos. Quer apostar? Dá uma conferida na seleção da Tribuna do Paraná.

Quindim no Ovo de Páscoa

Ovo de Quindim, da Só Quindins. Foto: Tribuna do Paraná.

A tradicional confeitaria Só Quindins oferece o inusitado e saboroso ovo de quindim – uma casca de chocolate ao leite premium recheado com quindão e coberto por um delicioso ganache de chocolate meio amargo. A novidade este ano é o ovo recheado com o bolo Martha Rocha – casca de chocolate ao leite premium recheado com uma fina camada de pão de ló, uma generosa cama de strogonoff de nozes, baba de moça, crocante de nozes e brigadeiro. Os ovos possuem em média 420 gramas e custam R$ 95.

Além disso, a confeitaria trabalha opções incríveis de sobremesa como o tradicional quindão (1,5kg- R$176,00) e as caixinhas de quindins com sabores tradicionais, coberto com chocolate, cacau e de nozes a partir de R$38,00.

A loja fica na Rua Alferes Poli, 1115. Rebouças.

Encomendas podem ser feitas através do Instagram @soquindins e ou pelo telefone 3333-3735/ 99270-0053 (WhatsApp).

Bolos da Holandesa viraram ovos de Páscoa

Ovo Martha Rocha, da Confeitaria Holandesa. Foto: divulgação.

A tradicional Confeitaria Holandesa oferece uma variedade de ovos de Páscoa recheados com alguns dos bolos mais tradicionais da casa. O ovo Martha Rocha, com casca de chocolate Callebaut ao leite, recheio de pão de ló brando, pão de ló de chocolate, estrogonofe de nozes, suspiros, baba de moça e cobertura de marshmallow e suspiros moídos.

Há também o ovo de bolo fitinha de coco, de morango com brigadeiro branco, bolo dois amores, e o Malu – combinação de farofa de bolacha, maçã cozida com canela e brigadeiro branco. O irresistível bolo de cenoura com brigadeiro também faz parte das opções da casa. Todos os ovos custam R$ 74,90 cada.

As encomendas são limitadas e podem ser feitas por telefone (41) 3333-0111 e (41) 99810-0187. A Confeitaria Holandesa fica na Rua Dr. Pedrosa, 366 – Centro.

Ovo sobremesa Franuí

Ovo Franuí. Foto: Ledinara Batista.

Se a ideia é compartilhar com a família a opção é o Ovo sobremesa Franuí. Inspirado no doce argentino que são framboesas congeladas envoltas por chocolate, o ovo sobremesa leva muita framboesa com brigadeiro branco e ganache de chocolate. (R$ 140).

A opção é oferecida pela confeitaria Mais que Chocolate. Encomendas pelo telefone (41) 99542-0057 / 3503-1129.

Ovo Cogumelo

Ovo Cogumelo. Foto: Ledinara Batista.

Mais um da série lindo de ver e de comer o Ovo Cogumelo é um ovo recheado na casca com 2 sabores: metade Pucón (chocolate branco, pedacinhos de massa folhada, doce de leite e compota de framboesa) e metade Pistache (chocolate branco de pistache, marroc de pistache e caramelo artesanal de pistache, produzido com pistache puro 100% natural (R$225- 650g).

O ovo artesanal é feito pela confeitaria Delices de Sucre, que tem unidades no Juvevê e no Batel. Encomendas pelo telefone (41) 3598-0007 / 98785-6152.

