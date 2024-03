Que tal aproveitar os 13 dias de espetáculos por Curitiba? Durante os próximos dias, diferentes apresentações artísticas tomam conta de toda a cidade, nos teatros, nas ruas, nas praças tanto de Curitiba e também em alguns locais da Região Metropolitana.

Com a proposta de ser um festival para todos, parte dos espetáculos da 32º edição do Festival de Curitiba podem ser vistos gratuitamente. A Tribuna do Paraná fez uma seleção deles, dia a dia. Você pode conferir a programação desta quarta-feira (27) logo abaixo:

LEIA TAMBÉM:

>> Comida Di Buteco: 40 bares disputam título de “melhor de Curitiba”

>> Bois de Parintins trazem rivalidade histórica ao Festival de Curitiba

Almorfia – Mutações e neobarrocas in process – Performance

Performance radicante que acontece em mobilidade. Seu formato é similar ao de um passeio turístico guiado por um baralho de tarot inédito, em que o performer Ricardo Nolasco conduz o público por memórias soterradas da superfície da cidade. Jogo ferida obra aberta. Classificação livre.

Ficha técnica

Companhia: Selvática Ações Artísticas / Cabaréturgia, Direção e Performance: Ricardo Nolasco / Criação do Tarot “Momorial”: Thalita Sejanes e Ricardo Nolasco / Colaborações Artísticas: Stefany Belo, Princesa Ricardo Marinelli, Gabriel Machado, Luciano Faccini, Paulo Carneiro

Local: Praça Santos Andrade

Horário: 12 horas

Local: Praça 19 de dezembro

Horário: 19 horas

Eu sou você – Performance

Mãe natureza materializa-se nos corpos e vozes de mulheres “bicho-plantas” e clama o seu espaço. EU SOU VOCÊ é uma oferenda em movimento e propõe ao público uma pausa para ser encantado ou encantar-se. Classificação livre.

Ficha técnica

Companhia: RangdArt / Idealização e Direção Artística: Allegra Ceccarelli / Performers: Allegra Ceccarelli, Leona Kali, Lucia Tucuju, Sol Souza, Tatjana Vereza e Carol Gigante / Produção Executiva: Allegra Ceccarelli e Tatjana Vereza.

Local: Praça Santos Andrade

Horário: 14 horas

Risas y Sonrisas – Circo

Espetáculo de palhaçaria que celebra as cenas circenses tradicionais em leituras contemporâneas. Na busca por reviver a tradição dos palhaços, a trupe se lançou à pesquisa de entradas clássicas. Adicionaram elementos próprios e trouxeram nesse espetáculo o encontro entre o riso secular e o atual.

Ficha técnica

Companhia: Cia Risas / Elenco: Nilo Netto, Thays Teixeira, Tiago Straub, Bianca Pereira de Lima / Sonoplastia: Tiago Straub

Local: Praça Santos Andrade

Horário: 18h30

Lendário Tchonsky ao Cubo – Circo

Tchonsky apresenta três personagens: malabarista, inventor e um exótico “viking gambiarra” – são alter egos cheios de energia, que entregam um show de virtuosidades circenses e a arte de manipular bonecos… além de uma pitada de nostalgia.

Ficha técnica

Companhia: Cia Elder Kloster / Concepção e Elenco: Elder Kloster / Direção de Produção: Giselle Semicek

Local: Praça Osório / Boca Maldita

Horário: 11h30

Horário Comercial – Performance

Quatro artistas latines realizam uma trajetória de vida e morte para aguentar mais um dia. O cometa Fervo aterriza e convida quem passa para uma viagem pelas veias abertas deste continente América Latina. Carregando suas bandeiras, atravessam um caminho de dores, lutas e fazem festa.

Ficha técnica

Companhia: Trio Elétrico de Teatro / Direção: Ricardo Nolasco / Elenco: Ariel Pascke, Bárbara Vieira, Carlos Becker, Giovanna Negrelli / /Assistência de Direção: Má Ribeiro / Direção Musical: Fernanda Fuchs e Má Ribeiro / Dramaturgia: Bárbara Vieira e Giovanna Negrelli / Preparação Vocal: Fernanda Fuchs / Técnico de Som e Contrarregragem: Alexandre Luft / Produção: Trio Elétrico de Teatro.

Local: Praça Santos Andrade

Horário: 9 horas

Alcateia de Rua Les Lupines – Circo

Um grupo de palhaços quer fazer um grande espetáculo, mas no meio do caminho alguns imprevistos acontecem. Música, mistérios e malabares. Dá tudo errado, mas por isso, dá certo. Afinal, eles são mais que uma trupe, são uma Alcateia de Palhaços!

Ficha técnica

Companhia: Les Lupines / Direção: Karina Flor / Elenco: Babi Ferreira, Luan Engel, Luiz Reikdal, Oscar Medina, Rafaella Costa, Samara Rocha e Wandy Willians / Assistente de Produção: Gidiane Ramos / Fotógrafo: Laura Siza

Local: Praça Osório

Horário: 15h30

Show de calouros

O saudoso Chacrinha é o apresentador do SHOW DE CALOUROS, um espetáculo de bonecos idealizado para a rua, que vem resgatar os clássicos do cancioneiro brasileiro e, também, alegrar o dia das pessoas que assistem, resgatando memórias e saudades, através das músicas.

Ficha técnica

Companhia: Cia Elder Kloster / Concepção e Elenco: Elder Kloster / Direção de Produção: Giselle Semicek

Local: Praça Generoso Marques

Horário: 17 horas

Batalha – Circo

Ser mulher deste território em nosso tempo. O risco da presença: física, psicológica, espiritual. Facões, vidros e cama de prego. Atriz cabareta, palhaça e faquiresa. Muitas são as vozes que ecoam. O ato de se rebelar, ou seja, de experimentar miragens de liberdade, ainda que sejam passageiras.

Ficha técnica

Companhia: Cia Circunstância / Direção: Rafael Bacelar / Elenco: Dagmar Bedê / Cenotécnico e Contrarregra: Diogo Dias / Trilha Sonora: Luciano Antinarelli / Produção: Yasmine Rodrigues

Local: Teatro da Vila – CIC, Davi Xavier da Silva, 451

Horário: 10h30

Debaixo da Ponte – Drama

Dois moradores de rua, Chulé e Sobaco, disputam a posse de uma ponte onde buscam uma mínima proteção das intempéries do tempo e da vida, que marcam o cotidiano de quem vive nas ruas.

O ESPETÁCULO CONTA COM AUDIODESCRIÇÃO.

Ficha técnica

Companhia: Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro / Direção: Luan Tófano / Elenco e Adaptação: César Almeida e Luan Tófano / Figurino: César Almeida, Leiri Santos, Luan Tófano / Sonoplastia: Leiri Santos / Assistente de Cenografia: Leiri Santos, Miriam de Souza / Assistente de Produção: Miriam de Souza

Local: Teatro da Vila – CIC, Davi Xavier da Silva, 451

Horário: 15 horas

A roupa nova do Imperador – Farsa

Um rei narcisista, preocupado somente com suas roupas, enquanto o povo cada vez mais é oprimido por impostos. Diante de mais um concurso para eleger a nova roupa do rei, dois espertalhões armam um plano mirabolante, de fazer um traje belíssimo em que somente aqueles que são inteligentes podem ver.



O ESPETÁCULO CONTA COM INTÉRPRETE DE LIBRAS.

Ficha técnica

Companhia: GRUPO TEATRAL GOTA, PÓ E POEIRA / Direção: Carlos Ola / Elenco: Carlos Ola, Neuza de Souza, Edmar da Silva, Matheus Soares, Lucas Almeida, Ronilson Pires / Figurinista: Cássia Fernandes / Cenógrafo: João Batista de Moraes / Músico: Ronilson Pires / Sonoplasta: Picco Diniz

Local: Escadaria do Teatro, Avenida Presidente Juscelino Kubistschek de Oliveira, 975, Jardim Paulista – Campina Grande do Sul

Horário: 10h30

O Menino Sem Lugar

Guima, um menino órfão sai em uma jornada com uma missão: encontrar um tesouro que sua mãe falava. Sozinho no mundo, ele se aventura em busca da sua felicidade, conhecendo amigos e descobre que o que ele tanto procura está mais próximo do que imaginava. Será que ele encontrará seu tesouro?

Ficha técnica

Companhia: Grupo Flor de Chita / Direção: Rafael Back / Elenco: Celso Zukovksi, Angela Possati, Lucas Alves, Martha Ocon, Rafael Back, Rafael Jorda e Yara Maria / Direção de Produção: Cris Anovazzi / Direção Musical: Martha Ocon / Figurinos e Cenário: Grupo Flor de Chita / Fotografia: Maju Malavaes

Local: Escadaria do Teatro, Avenida Presidente Juscelino Kubistschek de Oliveira, 975, Jardim Paulista – Campina Grande do Sul

Horário: 15 horas

Piquenique no Front

Em meio a uma guerra, um soldado recebe a visita inusitada de seus pais e topa fazer um piquenique no front de batalha.

Ficha técnica

Companhia: Na Real Cultural | | Direção, Iluminação e Operação de Luz: Fabyo Rolywer | Elenco: Adrian Pieroza, Grace Costa, Sônia Torriani, Adriana Saman, Fábyo Rolywer | Texto: Fernando Arrabal | Operação de Som: Jheny Goll | Realização: Na Real Cultural e Centro Cultural Espaço de Arte

Local: Centro Cultural Espaço de Arte, Alberto Folloni, 1534 – Ahú

Horário: 20 horas

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba