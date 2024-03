Pirelli revela as verdades, desmascarando mitos sobre pneus

Com a aproximação do Dia da Mentira, celebrado em 1º de abril, a Pirelli desmascara os mitos mais comuns que cercam os pneus automotivos e de motocicletas. Em meio a uma enxurrada de informações conflitantes, há de se destacar uma fonte confiável, desvendando as principais “mentiras que te contam” sobre pneus. Roberto Falkenstein, consultor da área de tecnologias inovativas da Pirelli, é a pessoa certa para isso e rebate as falácias:

“Pneus carecas têm maior aderência”: Contrariando essa crença – oriunda principalmente do automobilismo, onde os pneus slicks são utilizados, pneus desgastados comprometem significativamente a aderência, especialmente em condições de estrada molhada. Pneus com sulcos profundos são essenciais para manter a tração e a segurança.

“Pneus têm prazo de validade”: Na verdade, os pneus não têm um prazo de validade definido. A vida útil de um pneu é determinada por vários fatores, incluindo condições de armazenamento, uso e desgaste. Uma inspeção regular e cuidados adequados podem prolongar a vida útil do pneu indefinidamente.

“Posso consertar meu pneu com macarrão”: Essa é uma prática comum em oficinas, mas não é a recomendável. Esse tipo de conserto tem grandes chances de volta a vazar ar quando você menos espera – e isso pode comprometer a segurança, forçando a estrutura do pneu que pode até provocar um estouro.

“Tenho que colocar pneus novos na frente”: Contrariando esse mito, recomenda-se que os pneus novos sejam sempre instalados no eixo traseiro. Isso ajuda a manter a estabilidade e o controle do veículo, especialmente em condições de chuva ou aquaplanagem. E deve-se, sempre, ao menos, trocar dois pneus de cada vez, não somente um.

“Eu verifico o estado do meu pneu e da suspensão só olhando”: A manutenção regular dos pneus e da suspensão é essencial para garantir a segurança e o desempenho do veículo. Destacamos a importância de verificar a pressão dos pneus – mesmo que não pareça precisar -, o desgaste dos mesmos e a integridade dos componentes de suspensão regularmente, sempre fazendo rodízio, balanceamento e alinhamento em uma oficina de confiança.

“O modo como dirijo não afeta o rendimento quilométrico do meu pneu”: Pelo contrário. Um estilo de direção agressivo pode desgastar prematuramente os pneus, reduzindo sua vida útil. Uma condução suave e atenta pode ajudar a maximizar o rendimento quilométrico dos pneus.

“Pneus podem ser calibrados de acordo com a preferência do motorista”: Na verdade, a calibragem correta dos pneus é determinada pelas especificações do fabricante do veículo, não pela preferência individual do motorista. Ressaltamos a importância de seguir essas recomendações para garantir a segurança e o desempenho ideais do pneu.

“Pneus com baixa resistência ao rolamento são piores em frenagens”: Contrariando essa noção, pneus com baixa resistência ao rolamento não interferem nas distâncias de frenagens. Toda essa tecnologia que colocamos nos pneus para que eles tenham menor resistência ao rolamento não tem, necessariamente, relação com a capacidade de frenagem.

“Posso colocar qualquer tipo de pneu no meu carro, desde que caiba”: Alertamos que os pneus devem ser escolhidos de acordo com as especificações do veículo e as condições de uso. Colocar pneus inadequados pode comprometer a segurança e o desempenho do veículo. Portanto, deve-se sempre colocar os mesmos pneus que.

Ao destacar essas e outras falsidades comuns, a Pirelli está empenhada em educar os consumidores sobre a importância de uma escolha de pneus informada e consciente. “Queremos capacitar os motoristas a distinguir entre mitos e realidades quando se trata de pneus, sempre alertando sobre possíveis problemas e trazendo a segurança na hora de dirigir em primeiro lugar”, afirma Roberto Falkenstein. (Fotos: Pirelli/Divulgação).