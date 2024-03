Foi por pouco! Uma aposta de Curitiba e outras quatro apostas da região metropolitana ficaram a apenas uma dezena de distância do prêmio gigante da Mega Sena 2705 milionária, sorteado na noite desta terça-feira (26). O prêmio estava acumulado em R$ 120 milhões e saiu para uma aposta de Recife (PE). As cinco apostas da Grande Curitiba ganharam prêmio por terem acertado a quina da Mega Sena.

A aposta de Curitiba foi feita na Lotérica Bom Sucesso. Uma aposta simples, com seis números, que rendeu um prêmio de R$ 32,7 mil. Nada mal, hein? As outras apostas foram em Colombo, Lapa e São José dos Pinhais.

O próximo sorteio da Mega Sena ocorre nesta quinta-feira (28) e tem como prêmio o valor de R$ 4 milhões. Veja abaixo o detalhamento das apostas paranaenses que faturaram na quina da Mega Sena!

