O homem de 41 anos, identificado como Raul Ferreira Pelegrin, foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida da capital. A razão da denúncia é a tentativa dele em um trabalhador que, suspenso por uma corda, limpava a fachada de um edifício na Avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde. O caso ganhou repercussão apenas alguns dias após o crime. O trabalhador sobreviveu graças a um dispositivo de segurança.

O fato aconteceu no último dia 14 de março, quando o denunciado, que reside na cobertura do prédio, no 27º andar, cortou a corda que sustentava o trabalhador. Segundo as investigações a vítima só não caiu do sexto andar graças ao funcionamento de um dispositivo de segurança que impediu a queda.

Homicídio tentado

A denúncia é de homicídio tentado, com duas qualificadoras: uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima. O motivo do crime ainda é desconhecido. O denunciado, que foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada, continua recolhido na Cadeia Pública de Curitiba.

E aí, defesa?

Em nota enviada ao portal G1 Paraná, a defesa de Raul Ferreira Pelegrin informou que entrou com pedido de habeas corpus solicitando a soltura sob argumento dele ser dependente químico. O pedido informou que o homem seria levado para uma clínica de tratamento, mas a Justiça recursou e manteve a prisão. Pelegrin segue preso preventivamente na Cadeia Pública de Curitiba.

