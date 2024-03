Homem corta corda de trabalhador que limpava prédio em Curitiba e é preso

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou um homem de 41 anos suspeito de tentar matar um trabalhador que estava limpando a fachada de um edifício na Avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde, em Curitiba. O caso aconteceu no dia 14 de março.

O trabalhador estava preso por uma corda e realizava a limpeza da fachada na altura do 6º andar. Em determinado momento, o homem que mora na cobertura do prédio, no 27º andar, cortou a corda que sustentava a vítima.

O trabalhador só não caiu por conta de um dispositivo de segurança, que impediu maiores danos.

Por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida, o Ministério Público denunciou o homem por homicídio tentado com as qualificadoras de uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima. O motivo do crime ainda é desconhecido.

O suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada. Ele está detido na Cadeia Pública de Curitiba.

