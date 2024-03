Um episódio de agressão que aconteceu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Maracanã, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A situação, que envolveu funcionários do local e a família de uma paciente, aconteceu no dia 17 de março. Veja o vídeo abaixo.

O crime foi flagrado por câmeras de monitoramento que ficam na parte de interna da UPA. Conforme as investigações da PCPR, aconteceu um desentendimento no local, o que motivou a briga entre os colaboradores e funcionários.

No vídeo é possível ver a movimentação de várias pessoas na recepção da UPA. Em determinado momento, um homem parece tentar entrar em uma sala e é impedido por um funcionário do local. Em seguida, começa a briga. Assista:

Imagens: Divulgação/PCPR

“As versões são contraditórias, até então. A vítima alega que foi agredida dentro da UPA sem um motivo plausível, algo justificável. E os funcionários alegam que a vítima que teria iniciado a confusão”, afirma o delegado da PCPR, Igor Moura.

A investigação da polícia tem o objetivo de determinar os motivos que levaram às agressões. Tanto a motivação, quanto a autoria do incidente, estão sendo apuradas.

“O fato encontra-se em apuração para determinar quem teria motivado aquelas agressões e, após as conclusões do inquérito, mais informações serão divulgadas”, completa Moura.

Prefeitura de Colombo fala sobre a briga

A Prefeitura de Colombo se manifestou sobre a situação e lamentou as agressões sofridas pelos profissionais de saúde. Por meio de nota, informou que já passou as imagens das câmeras para a PCPR. Conforme o relato divulgado pela prefeitura, o paciente foi até a UPA pois estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória.

A prefeitura também disse que o segurança e funcionários foram agredidos pelos familiares do paciente.

Leia a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Colombo, informa que já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança da UPA 24h do Alto Maracanã, para a Delegacia de Polícia Civil do município que trata do atendimento a paciente que chegou em parada cardiorrespiratória (PCR) no último domingo (17) na unidade de saúde.

Que a Prefeitura, lamenta e repudia a agressão sofrida pelos profissionais da UPA 24h do Alto Maracanã. Que diante das imagens das câmeras de segurança, vem tomando todas as medidas cabíveis, incluindo Boletim de Ocorrência registrado na delegacia pelos servidores agredidos.

Que as imagens do circuito interno de segurança da UPA 24H, mostra exatamente o contrário: o segurança e funcionários da unidade de saúde, é que foram agredidos pelos familiares da paciente.

A Prefeitura, através da secretaria de Saúde, vai agir com muito rigor em defesa dos servidores agredidos enquanto tentavam salvar a vida da paciente com parada cardiorrespiratória.”

Denúncias para PCPR

A PCPR solicita o auxílio da população com informações que auxiliem no andamento de investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 181 do Disque-Denúncia ou 197 da PCPR.

