A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou uma menina, de 12 anos, que havia desaparecido na sexta-feira (22) em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Ela foi encontrada na manhã de sábado (23), em Campo Largo, na mesma região.

De acordo com as investigações, a menina foi até a escola pela manhã, ficou cerca de três minutos no corredor e saiu do local. Após tomarem conhecimento do desaparecimento, familiares procuraram a Policia Civil em busca de ajuda.

Durante as diligências, ininterruptas, os policiais receberam informação de que a menina estava na área rural do município. De pronto, a equipe se deslocou para averiguar a informação, logrando êxito em localizar a adolescente, que havia buscado abrigo na casa de uma família no bairro Ourinhos, em Campo Largo.

“Encontrada sem ferimentos, a adolescente já foi levada para a companhia dos familiares”, afirma a delegada da PCPR Juliana Cordeiro.

