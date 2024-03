Anderson Leonardo, 51, vocalista do Grupo Molejo, voltou a ser internado no domingo (24), e está em estado grave.

A informação foi divulgada no Instagram do grupo, na madrugada desta segunda-feira (25). “A assessoria do grupo MOLEJO, vem informar que infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor ANDERSON LEONARDO, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos, que continue em orações pelo nosso cantor”, diz.

O artista sofre de câncer inguinal, que afeta a região do pênis e anus, com rara incidência. Ele foi diagnosticado com a doença em outubro de 2022. Segundo a assessoria, o cantor fez radioterapia por uma semana antes de ser internado em fevereiro deste ano.

