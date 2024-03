A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu inquérito para entender os motivos que levaram ao desabamento de parte da estrutura do teto do supermercado Super Rede Atacadista, na última sexta-feira (22), que acabou matando três mulheres, e ferindo outras doze pessoas, em Pontal do Paraná, no Litoral do estado.

Na investigação, os policiais irão ouvir funcionários, responsáveis pela construção do supermercado, e irão pedir a planta técnica para se fazer uma análise do projeto. O desabamento provocou a queda de caixas d’água que estavam sobre a laje.

“Iremos ouvir o supervisor para termos um norte de quem fez o projeto de engenharia e quem executou. Os órgãos oficiais como prefeitura, Crea, Corpo de Bombeiros serão oficiados. Os responsáveis pela obra, dono do mercado, engenheiro e testemunhas serão ouvidas para saber se teve alguma negligência na obra. A princípio, o inquérito foi instalado com três homicídios culposos e 12 lesões corporais culposas”, disse o delegado Jader Roberto Ferreira Filho, para a RPC.

No sábado ( 23), o Corpo de Bombeiros informou que o supermercado da Super Rede Atacadista, inaugurado na sexta-feira (22), não tinha alvará. No entanto, comunicou, por nota, que a aprovação do projeto não teria evitado o acidente, já que a corporação avalia os elementos de prevenção contra incêndio e pânico. “Já a parte estrutural da edificação é de responsabilidade dos engenheiros que elaboram o projeto estrutural e acompanham a execução da obra”, completou o Corpo de Bombeiros.

As três vítimas – Rayssa Batista Santos, de 18 anos, Pryscilla Maris Taschek Farro, 36 anos e Camille Vitória de Souza Dias, de 19 anos, foram sepultadas no fim de semana. Duas outras pessoas foram encaminhadas em estado grave para hospitais de Pontal do Paraná e Paranaguá, e 10 vítimas sofreram ferimentos leves.

