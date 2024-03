Foram velados e enterrados neste domingo (24) os corpos das três mulheres que morreram após uma laje que sustentava três caixas d’água desabar no supermercado da Super Rede Atacadista, em Pontal do Paraná, no litoral do estado, na última sexta-feira (22).

As três vítimas trabalhavam no supermercado que foi inaugurado no mesmo dia do acidente. Elas foram identificadas como: Rayssa Batista Santos, de 18 anos, Pryscilla Maris Taschek Farro, 36 anos e Camille Vitória de Souza Dias, de 19 anos.

O velório de Rayssa aconteceu na Igreja Quadrangular de Shangri-Lá, em Pontal do Paraná. O sepultamento ocorreu às 14 horas deste domingo.

As despedidas de Pryscilla aconteceram no Cemitério Jardim da Saudade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O sepultamento foi marcado para às 17 horas.

O velório e sepultamento de Camille aconteceu na Capela Memorial da Vida, em São José dos Pinhais, também na RMC.

Além das três mulheres vítimas fatais, o Corpo de Bombeiros atendeu 10 vítimas com ferimentos leves. Duas outras vítimas foram encaminhadas em estado grave para hospitais de Pontal do Paraná e Paranaguá.

O acidente no supermercado aconteceu no começo da noite de sexta-feira (22) após a estrutura do teto desabar, provocando a queda de caixas d’água que estavam sobre a laje. As estruturas se romperam, alagando parte das gôndolas e corredores.

O estabelecimento faz parte da rede que possui mais três lojas no litoral, na Praia de Leste, em Ipanema e em Caiobá. Na tarde de sábado (23), o Super Rede Atacadista usou as redes sociais para emitir uma nota oficial.

No comunicado, o supermercado lamentou o ocorrido e alegou que está prestando assistência para os feridos e para os familiares das vítimas fatais. A empresa também disse que o engenheiro responsável pela obra foi contatado e que as causas do acidente estão sendo apuradas.

O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil (PCPR). O Corpo de Bombeiros também informou que o supermercado não possuía alvará liberado para funcionar. Entretanto, a corporação reforça que a visita dos bombeiros não teria impedido o acidente, já que a equipe avalia elementos de prevenção contra incêndio e pânico.

